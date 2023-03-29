Kılıçdaroğlu'na "Hoş geldiniz, güle güle" demişti! Muharrem İnce'den açıklama
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nu "Kemal Bey hoş geldiniz, güle güle" sözleriyle uğurlayan İnce, adaylıktan çekilmeyeceğini bildirdi.
Muharrem İnce'nin çıkışı, Kılıçdaroğlu'nun "Gel bakalım Muharrem" çıkışına misilleme olarak yorumlanırken, İnce'den konuyla ilgili açıklama geldi.
İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Memleket Partimizde ağırladık. Bizde misafir hoş geldin diyerek karşılanır, nazik bir şekilde ağırlanır ve güle güle diyerek uğurlanır. Bu durumu başka yerlere çekmeye çalışmak Kemal Bey'e ve bana karşı saygısızlıktır."