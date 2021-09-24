Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi! HDP’yi meşru görmek meşruiyete paslı zincirdir

Bahçeli, şunları ifade etti: “Kürt kökenli kardeşlerimi sorun olarak işaretlemek, fişlemek demektir. Bunun adı da vatana ve millete ihanettir. CHP ile İP’in aynı anda HDP’yi meşru organ görüp sözde Kürt sorunu üzerinden PKK’ya zeytin dalı uzatmaları terörizmin değirmenine su taşıyan bedhahlıktır. HDP’nin PKK demek olduğunu bilmeyen yoktur. HDP’yi meşru görmek meşruiyet kavramına vurulmuş paslı zincirdir. CHP Genel Başkanı ve İP yönetimi tarihi bir yanlışın içindedir. Çok manidar olan bir dönemde HDP’yi meşru görmek, meşruiyet çemberine almaya heveslenmek, Anayasa Mahkemesi üzerinde fiili baskı kurmak anlamına gelecektir.”