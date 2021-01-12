Kılıçdaroğlu'na büyük şok! İnce'nin partisini kuracağı tarih belli oldu

"Memleket Hareketi" adı altında Türkiye'yi dolaşan ve yeni parti kurma hazırlığında olduğunu ifade eden CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, partisi için geri sayımı başlattı.

Son dönemlerde CHP yönetimiyle ters düşen İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde diktatörlük yaptığını belirterek Memleket Hareketi"ni partileştirme kararı almasından sonra, parti tüzüğü ile ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Bu gelişmelerin ardından kulislerde CHP'den istifa edeceği haberleri çıkan İnce, yeni parti kuruluşu ve CHP'den istifasıyla ilgili iddialara ilişkin BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

"Bir müzik bir logo lazım sonra geriye oy almak kalıyor"

Parti tüzüğünün yazımının bitme aşamasına geldiğini ve program yazımının da sürdüğünü anlatan İnce, "Bir müzik lazım, bir logo lazım, o da büyük ölçüde tamam, geriye bir oy almak kalıyor." dedi.

"Bahara partiyi kurarız"

İnce, partinin "kuruluş takvimi" konusunda ise temkinli. Pandemi nedeniyle, sokağa çıkma yasakları uygulandığını, bazı programların aksayabildiğini ve bu nedenle net bir tarih vermek istemediğini belirten İnce, "Bu bahara kurarız." görüşünü dile getirdi.

CHP'den gelecek vekiller hazır

Muharrem İnce'nin partisine CHP'den bazı milletvekillerinin de katılabileceği bir süredir konuşuluyor. İnce, parti kurarsa mevcut CHP milletvekillerinden katılım olacağını doğruladı ancak şimdilik kaç kişi olacağı, kimlerin olacağı konusunda bilgi vermek istemediğini söyledi.

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programının şefi Emine Kavasoğlu CHP'li 10 vekilin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceğini açıkladı. Kavasoğlu, Muharrem İnce'nin kuracağı partide son hazırlıkların yapıldığı ve parti tüzüğünün tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Kaftancıoğlu rahatsızlığı

Emine Kavasoğlu yaptığı açıklamada 10 milletvekilinin partide yaşanan "Canan Kaftancıoğlu rahatsızlığı" nedeniyle ayrılık kararı aldığını ve Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partide görev alacağını belirtti. Kavasoğlu ayrıca Kaftancıoğlu nedeniyle parti tabanının da memnuniyetsizlikler olduğunu belirtti.

10 Aralık Hareketi

CHP içindeki 10 Aralık Hareketi'nin İbrahim Kaboğlu tarafından hazırlanan Anayasa taslağından ciddi anlamda rahatsızlık duyduğunu belirten Kavasoğlu bu durumun nedenini de açıkladı. Anayasa'da "Türk" kelimesi yerine "Türkiye vatandaşı" kavramının kullanılmasının istendiği için parti içinde sorun yaşandığı belirtildi.

3 vekilin ismini açıkladı

Kavasoğlu CHP içinde 29 Ekim hareketinin kurulduğunu belirtirken İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in İnce'nin partisine geçeceğini ifade etti.