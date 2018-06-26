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Kılıçdaroğlu'na bir şok daha: "İstifa etmezsen Ankara'ya yürürüz"

24 Haziran seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de kazan iyiden iyiye kaynıyor. Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na bir istifa çağrısı da CHP'nin İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Zeki Çetin'den geldi.

26 Haziran 2018 Salı 22:38
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha: "İstifa etmezsen Ankara'ya yürürüz"

CHP'nin İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Çetin, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı. Çetin,''Kılıçdaroğlu istifa etmezse Ankara'ya kadar yürürüz'' dedi.

CHP'DE SULAR DURULMUYOR

24 Haziran'da  Muharrem İnce'nin partisinden 8 puan fazla oy alması, kurumsal olarak yüzde 22.6 oy alan CHP'yi karıştırdı.

CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Zeki Çetin, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, istifa etmesini, aksi takdirde 'parti içi Adalet için' İstanbul'dan Ankara'ya yürüyeceklerini ve Genel Merkez'in önüne toplanacaklarını söyledi.

24 Haziran 2018 günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde CHP'nin kurumsal olarak Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den az oy alması partide Genel Başkan  Kemal Kılıçdaroğlu'na yeniden isyan bayrağı açılmasına sebep oldu.

''PARTİ İÇİ ADALET YÜRÜYÜŞÜ YAPARIZ''

CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı 30 yıllık partili Zeki Çetin, önemli açıklamalar yaptı.

Çetin, 8 yıllık reklam arasının bittiğini, dokuz seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun onuncuyu kaybetmeden bir an önce istifa etmesi gerektiğini, aksi takdirde İstanbul'dan Ankara'daki Genel Merkez'in önüne kadar 'parti içi adalet için' yürüyeceklerini söyledi.

"İSTANBUL'DAN ANKARA'YA YÜRÜRÜZ"

"Bu halk selinin önünde ne siz ne sizin Genel Merkez Yönetiminiz duramayacaktır. Bir an önce o koltuğu boşaltın Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahiplerine teslim edin. Aksi takdirde Türkiye'yi Genel Merkez'in önüne yığarız. Beklenen sadece MYK'da birkaç kişinin istifası değil, Türkiye'de beklenen Sayın Kılıçdaroğlu, sizin istifanızdır. Siz gitmeden parti büyümeyecektir. Bu 9. Seçimdir kaybediyorsunuz. 10. Seçimi göz önüne almayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi 8 yıldır verilen reklam arasını bugün kapatmıştır."

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 22:38
  1. İstanbul
  2. Cumhuriyet Halk Partisi
  3. Kılıçdaroğlu
  4. Ankara
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. Kemal Kılıç
  7. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • kenankenan1 gün önce
    istifa etmesin biz nerden bulacaz böyle topal eşşek!!!memnunuz :)))
  • sukrusukru1 gün önce
    Keramet kavukta pardon incede değil sayın k.k.Keramet Tayyip nefretinde.İnce yüzde 31 (yakışır kendisine) oy almış ne olmuş yani.Ekmeleddin yüzde 38,5 oy almıştı.Yani daha hayatında ilk defa seçime giren birisi bile inceden fazla oy almış,Sakın bırakma koltuğu.
  • mehmetmehmet1 gün önce
    diktatör kaybettiği halde koltuğu bırakmayandır, koltuk sevdalısı. Kasetle gelen gönüllü gider mi?
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