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Siyaset Kılıçdaroğlu'na bir darbede ekonomi danışmanından! '11 mi oldu 12 mi oldu?'
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na bir darbede ekonomi danışmanından! '11 mi oldu 12 mi oldu?'

Yeniakit Publisher
2023-08-28 23:19:00 -
Kılıçdaroğlu'na bir darbede ekonomi danışmanından! '11 mi oldu 12 mi oldu?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbede CHP'nin ekonomi danışmanı Daron Acemoğlu'ndan geldi.

Acemoğlu yaşadığı onca hezimete karşın koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'nu T24'te tiye aldı.

"Ben, bu kadar seçim kaybeden bir ana muhalefet partisi genel başkanın parti başında kaldığı başka bir ülke bilmiyorum." diyen Acemoğlu, şu ifadelerle devam etti:

11 mi oldu, 12 mi oldu kaybedilen seçim sayısı? Varsa bilen, buna bir örnek versin.

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