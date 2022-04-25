Kılıçdaroğlu'dan Kavala'ya verilen cezaya ilk yorum! Gezici vandalları bakın nasıl güzelledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi finansörü Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu iktidarı hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
Gezi finansörü Osman Kavala, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kararı Twitter hesabından değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı hedef alarak, sokakları yakıp, yıkan Gezici vandalları, "direnişçi" diye güzelledi:
Gezi direnişi; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi. Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor... Az kaldı; bu zulme son vereceğiz ve adaleti yeniden tesis edeceğiz!
Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı dava kapsamında; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi hakkında 18'er yıl hapis cezası verildi.