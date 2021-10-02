Kılıçdaroğlu, 'zam yok' açıklamasının ardından esti gürledi!

Bolu Abant'ta partisinin TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda gündemde büyük yer tutan ve vatandaşı canından bezdiren zamlar hakkında şaşırtan bir çıkışta bulundu. Ancak EPDK, dün zam yapılmayacağının duyurulmasının ardından esip gürlemesi "şov" olarak değerlendirildi.

İlk kez muhalefet yaptı, elektrik şirketlerine sert tepki

Elektrik şirketlerinin zam yapma hazırlığı içinde olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, bunun gerçekleşmesi halinde hesabını soracaklarını ve gerekirse halkı kademeli olarak tüketimi durdurmaya çağıracaklarını duyurdu.

"Milletin sırtına çökmeye çalışırsanız, bedelini ödeyeceksiniz"

Konuyla ilgili açıklamalarında Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Buradan elektrik şirketlerine de sözüm var. Zam hazırlığı yapıyorlar. Onları uyarmak benim ve bizim ortak görevimizdir. Milletin sırtına çökmeye çalışırsanız, elektriğe zaman yapmaya kalkarsanız bunun bedelini ödeyeceksiniz. Emeklinin aldığı aylık 1500 - 2000 lira. 250 lira elektrik faturası geliyor. Sizde vicdan yok mu? Bu daha elektrik, daha pazara gitmedi.

"Halkı tüketimi durdurmaya çağıracağız"

Eğer zam yaparlarsa, gerekirse halkımızı kademeli olarak tüketimi durdurmaya çağıracağız. Bunun mücadelesini vereceğiz. Yapmaya kalkarsa, yarın iktidar olduğumuzda bunun hesabını kesinlikle soracağız. Halktan yana tavır alacağız, milletten yana tavır alacağız ve bunun hesabını soracağız."

EPDK'dan "zam yok" açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi.

EPDK'den yapılan açıklamada, elektrik tarifelerinde gerçekleştirilen bütün değişikliklerin kurum tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen birim bedellerle ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına gizli ya da açık şekilde ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız."