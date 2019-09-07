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Kılıçdaroğlu yumurtalı saldırı sonrası nutuk attı: Kimse beni...

Yumurtalı saldırı sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Kimse beni yolumdan geri döndüremez" dedi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 21:19
Kılıçdaroğlu yumurtalı saldırı sonrası nutuk attı: Kimse beni...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yumurtalı saldırıya uğradı. Yumurtalı saldırı sonrası, olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin ilçede bir süre esnaflık yaptığı ancak şu anda işsiz olduğu öğrenildi.

Aydın'ın ilçelerine ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası Belediyesi önünde toplananlara seslendiği sırada ezan okunmaya başlayınca konuşmasına ara verdi. Bu sırada kalabalık içinden Kılıçdaroğlu'na doğru, 4 tane yumurta atıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu ve yanındakilere isabet etmedi.

Saldırı sonrası nutuk attı

Yumurtalı saldırıdan sonra halkı selamlayan, ezanın bitmesinden sonra konuşmasına yeniden başlayan Kılıçdaroğlu, "Kimse beni yolumdan geri döndüremez. Bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Adalet duygusuna güveniyorum. Hangi baskıyı kururlarsa kursunlar. Milletimiz, bayrağı için vatanı için ne yapması gerekiyorsa yapacaktır. Beraber huzur içinde yaşayacağımız bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Ben sorunları dile getirdikçe birileri rahatsız oluyor. 'Kılıçdaroğlu niye böyle konuşuyor' diyorlar. Ben alın teri dökenlerin sorunlarını her ortamda her düzlemde dile getireceğim. Sözüm sözdür. Engel olmaya çalışacaklar, engel çıkartacaklar. Başka şeyler yapacaklar ne yaparlarsa yapsınlar mücadele edeceğiz. Çünkü bizim Mustafa Kemal ve onun arkadaşlarına sözümüz var. Güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Her kentte huzurun ve bereketin olduğu güçlü bir Türkiye inşa etmek için mücadele edeceğiz. Bu mücadele demokrasi ortasında hep birlikte yapacağız. Hepinizle yapacağız. En son demokrasi mücadelesini İstanbul'da verdik. Kazandığımız seçimi yandaş hakimlerin gözetiminde iptal ettiler. Yenileyin dedik çekinmeyeceğiz. Bu milletin vicdanına ve adalet duygusuna güveniyoruz. 13 bin fark, 806 bine çıktı. Ne oldu halk kazandı. Her şey çok daha güzel oldu. Bu ülkenin insanına güveniyorum. Doğu'dan, Batı'dan, Kuzey'den ve Güney'den herkesi kucaklayacağız. Bayrağımızın altında huzur içinde karnımız tok, başımız dik yaşamak istiyoruz. Birilerinin egemenliğini baskılarını asla kabul etmeyiz. Dedelerimizde öyle yaşamadı bizde yaşamayacağız. Huzur içinde yaşayacağız" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasından sonra belediyeden ayrıldı.

Bir kişi gözaltında

Yumurtalı saldırı sonrası, olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Yumurtayı atan kişinin ilçede bir süre esnaflık yaptığı ancak şu anda işsiz olduğu öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 21:19
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Kuşadası
  4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Yumurtalı saldırı
  6. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş7 dk önce
    Sow yapıyorlar,ortalığı germek icin bilinçli yapılan işler bunlar.

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