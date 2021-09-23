Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! Faizler iner inmez tehditler savurdu

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" (TCMB), merakla beklenen Eylül ayı faiz kararını duyurdu. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) yüzde 19 olan politika faizini yüzde 18'e düşürdü.

Bu gelişme faiz lobisinin oyuncağı haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu fena halde rahatsız etti. Faizler iner inmez hemen tehdide başlayan Kılıçdaroğlu, her zaman yaptığı gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı suçladı.

Beyin yakan açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın aldığı kararlarla Türkiye'yi fakirleştirdiğini ve vatandaşları faturasını dahi ödeyemez hale getirdiği hezeyanında bulundu.

"Erdoğan, "Ben ekonomistim" diye diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin. Milleti faturasını ödeyemez hale getirirken, yine yandaşlarını zengin ettin! Sevgili halkım unutmayın; Erdoğan sebep, hayat pahalılığı ve ödenemeyen faturalar sonuçtur" diyen Kılıçdaroğlu yine tehdit diline başvurarak şunları kaydetti:

"Bir sözüm de Merkez Bankası Başkanı’na! Onuru olan bir bürokrat, akıl dışı bu emir karşısında, istifasını verir ve giderdi. Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek!"