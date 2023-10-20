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Gündem Kılıçdaroğlu yine rezil rüsva oldu! "Tezkere" çığırtkanlığı elinde patladı
Gündem

Kılıçdaroğlu yine rezil rüsva oldu! "Tezkere" çığırtkanlığı elinde patladı

Yeniakit Publisher
2023-10-20 15:21:00 -
Kılıçdaroğlu yine rezil rüsva oldu! "Tezkere" çığırtkanlığı elinde patladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yabancı askerlerin bulunacağını bahane ederek tezkereye hayır oyu vermişti. Konuya dair açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Kılıçdaroğlu'nun karşı çıktığı maddenin 2014'ten beri var olduğunu vurgulayarak yalanını yüzüne vurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde yer alan 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması' ifadesine ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak ve Suriye’deki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin 17 Ekim 2023 tarihli TBMM kararının bazı yanlış yorumlara konu edildiği gözlemlenmiştir.

Tezkerede yer alan 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması' ifadesi, 2014 yılında kurulan DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamındaki ortak faaliyetlerle ilgilidir.

Yeni olmayan bu ifade, 2014 yılından bu yana kabul edilen Irak ve Suriye tezkerelerinin metinlerinde de aynen yer almaktadır” denildi.

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