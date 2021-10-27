Kılıçdaroğlu yine paranoyaya bağladı! Skandal ifadeler kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Siyasi cinayetler iddiası gündemde olan Kılıçdaroğlu, yine tehlikeli sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın birilerine 'yarım kalan işi bitirin' talimatı verdiğini" ima etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmaya değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Şahıs, bugünkü grup konuşmasında uzun uzun benim videolarımı izletip, aleni tehditler savurmuş. Adeta birilerine 'Yarım kalan işi bitirin' talimatı vermiş. İşte buradan söylüyorum, ne senden ne o şürekandan zerre kadar korkum yok. Sonuna kadar mücadelemi vereceğim. Bunu bilesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada tezkereye "hayır" oyu kullanan CHP'yi eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

CHP Genel Başkanı'nın askerliği çocuk oyuncağı sanan cehaletini de milletin takdirine bırakıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanı olduğumuz doğrudur. Asıl sorulması gereken, Kılıçdaroğlu'nun nasıl olup da HDP'nin emir eri konumuna geldiğidir. CHP - HDP ortaklığı bu tezkere oylaması ile resmiyet kazanmıştır. İYİ Parti'nin bu tezkereyi desteklemesini memnuniyetle karşıladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan video izletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, HDP'li yöneticilerin tehditlerini ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ait videoları izlettirmişti.