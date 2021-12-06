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Siyaset Kılıçdaroğlu yine gaza geldi: TÜİK verileri doğruysa siyaseti bırakacağım!
Siyaset

Kılıçdaroğlu yine gaza geldi: TÜİK verileri doğruysa siyaseti bırakacağım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde beraberindeki heyetle baskın yaptığı TÜİK'e eleştirilerde bulunarak, "TÜİK'in enflasyon verileri doğru desin, ben siyaseti bırakacağım." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 18:54:00 - 2021-12-06 19:06:07
Kılıçdaroğlu yine gaza geldi: TÜİK verileri doğruysa siyaseti bırakacağım!

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon rakamları nedeniyle TÜİK'i sert bir dille eleştirirken, "Herhangi bir bakkala gidin. TÜİK'in enflasyon verileri doğru desin, ben siyaseti bırakacağım." dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelerek söz aldı.

Kılıçdaroğlu TÜİK'i eleştirdi

Kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen ve görüşmeyi reddeden Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) eleştirdi.

"Veriler doğruysa siyaseti bırakacağım"

Kılıçdaroğlu, TÜİK'in duyurduğu enflasyon verilerinin yanlış olduğunu söyledi.

CHP Lideri, konuyla ilgili "Herhangi bir bakkala gidin. TÜİK'in enflasyon verileri doğru desin, ben siyaseti bırakacağım." dedi.

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