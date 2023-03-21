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Siyaset Kılıçdaroğlu yine fena rezil oldu
Siyaset

Kılıçdaroğlu yine fena rezil oldu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AFAD'ın ek binasında sabah saatlerinde meydana gelen ufak çaplı yangın hakkında asılsız iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun iddiasına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Siz yarıda kesilen görüntülü konuşmayı teknoloji zannettiğiniz için devletin kurumsal hafızasının yıllardır dijital ortamda depolandığından haberdar olmamanızı yadırgamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 21:50:00 -
Kılıçdaroğlu yine fena rezil oldu

AFAD'ın ek binasında sabah saatlerinde küçük çaplı meydana gelen yangın kısa sürede söndürüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yangınla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Belgeleri yakalım derken binaları da yakmayın" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na cevap verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

Dağ, "Siz yarıda kesilen görüntülü konuşmayı teknoloji zannettiğiniz için devletin kurumsal hafızasının yıllardır dijital ortamda depolandığından haberdar olmamanızı yadırgamıyoruz" dedi.


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