Kılıçdaroğlu, yeni tiyatroya kapıları kapattı

T24 yazarı Fikret Bila, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Enis Berberoğlu’nun 2017 yılında tutuklanıp 25 yıl hapse mahkum edilmesi üzerine CHP’nin Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün bir benzerinin planlanıp planlanmadığını sorduğunu yazarak Kıılıçdaroğlu'nun cevabını açıkladı.

'Adalet Yürüyüşü' adı altında terör örgütleri FETÖ ve PKK destekçileriyle kol kola girip Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu, "Bugün koşullar farklı. Bu koşullarda böyle bir yürüyüşü yanlış buluyorum. CHP’nin de diğer muhalefet partilerinin de çok dikkatli olmaları lazım. Gerginlik yaratacak, provokasyonlara açık eylemlerden uzak durmalıyız." dedi.

Erdoğan'ın provokasyon istediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Çünkü Erdoğan’ın istediği zaten bu. Muhalefeti provokasyonlara açık şekilde sokağa dökmek ve bu gerginlik üzerinden politika yapmak. Bu tuzağa düşmemeliyiz, Erdoğan’ın oyununu bozmalıyız." şeklinde skandal iddialarda bulundu.