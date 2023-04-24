Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nu yanına alıp koltuk dağıttı

Cumhurbaşkanılığı ve genel seçimlere 4 hafta gibi bir süre kaldı. Hem parti liderleri hem de adaylar, sosyal medyadan da mesajlarını ve vaatlerini seçmene iletmeyi sürdürüyor.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı son videoda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte yer aldı.

"Yiğitlerim" deyip görevlerini açıkladı

Kılıçdaroğlu, kazandığı takdirde yardımcısı olarak atayacağı iki belediye başkanına yiğitlerim diye hitap ederek, hangi görevlerde bulunacağını anlattı.

Kılıçdaroğlu’nun videodaki konuşmasından önemli ayrıntılar:

"Afetlere İmamoğlu ile hazırlanacağız"

Son günlerde olan olayları lütfen artık boş verelim. Biz işimize bakıyoruz, siz bakmayın onlara. Bu ülkenin gündemi provokasyonlar olamaz. Halkımızın gündeminde ne var biliyor musunuz? Ekonomik sıkıntılar, mutfaklarda yangın var. Kira derdi var. Dahası depremler, seller var. Ülkemizde olan ve olması muhtemel afetler var. Bu yüzden doğru şehirleşmeye doğru konut politikalarıyla kentlerimizi güçlendirmeye, güçlü yapılara ihtiyacımız var. Türkiye’yi afetlere hazırlamak ve kentlerimizin dirençliliğini artırmak istiyorum. Bu görevi en iyi kim yapar? Tabii Ekrem Başkan yapar. İstanbul’da ve dünya tarihinde 10 metroyu aynı anda yapan bir kişi var, bu görevi ona vereceğiz. Bu berbat şehirleşmeyi bitirecek olan yiğit odur.

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"Teknolojik atılım ve tarımsal kalkınma, Mansur başkana emanet"

Gündemimizdeki diğer konu ne? Sosyal politikalar. Hane ekonomisini hızla güçlendirmemiz gerekiyor. Aile destekleri sigortasından kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadelede yapacak çok işimiz var.

Bunun yanında Türkiye’yi geliştirecek ve güçlendirecek teknolojik atılımları tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım. Bu görevi hangi yiğit yapar? Doğal olarak onu da Mansur başkanımız yapar. Bu konuda Ankara’da devraldığı kötü yönetimi halkçı politikalarla hızla bambaşka bir yere taşıyan peşi sıra etkili projelere imza atan Mansur başkanıma güvenirim. Ülkenin teknolojileri konusunda da ona güveneceğim.