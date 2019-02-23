Kılıçdaroğlu yalanda ısrar ediyor! Aysun Demir'in sözlerini hiçe saydı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sokak hayvanları için yemek toplayan Aysun Demir'in görüntüsünü, "Çöpten ekmek toplayan kadın" olarak göstermiş, vatandaşın çöpten yemek yediği izlenimi uyandırmaya çalışmıştı. Bu skandal üzerine Aysun Demir açıklama yapmış, maddi durumunun iyi olduğunu ve Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi olduğunu söylemişti. Bugün konuşan Kılıçdaroğlu, Aysun Demir'in sözlerini hiçe saydı, suçu medyaya attı.23 Şubat 2019 Cumartesi 15:15
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Şubat'taki grup toplantısında fotoğrafını gösterdiği "çöpten yiyecek toplayan kadın"ın, sokak hayvanları için çevredeki iş yerlerinin konteynere bıraktığı gıda maddelerini alan Aysun Demir olduğu ortaya çıkmıştı.
54 yaşındaki Aysun Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, maddi durumunun iyi olduğunu ve Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söylemişti.
Kılıçdaroğlu'nun "çöpten ekmek toplayan kadın" dediği Aysun Demir gerçekleri anlattı
Suçu medyaya attı
Antalya Proje Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Kılıçdaroğlu, Demir'in sözlerini hiçe saydı, suçu medyaya attı. Kılıçdaroğlu, "Geçen günlerde bir fotoğraf gösterdim. Bir kadın çöp kutusunda, yanında Erdoğan var. Bunu toplantıda gösterdim. Bu tablo 21. yüzyılın Türkiye tablosudur dedim. Sonra havuz medyası dedi ki bu kadın zengin bir kadın." dedi.
CHP lideri, "Siz bir gün kağıt toplayan insanlar nasıl geçiniyor diyen birini gördünüz mü? Bir tablo gösteriyorum kıyamet kopuyor. Gazetelerde yer alınca kimsenin sesi çıkmıyor. 21. yüzyılın Türkiye gerçeğini gösteriyorum, tahammül edemiyorlar." diye konuştu.
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