Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na protesto

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) farklı şirketlerinde çalışırken işten çıkarıldıklarını belirten yaklaşık 20 kişilik grup protesto gösterisi düzenledi.

İBB Meclisi'nin Eylül ayı toplantılarının ilk günü öncesince Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi önüne gelen mağdur vatandaşlar ellerinde taşıdıkları döviz ile eylem yaptı.

Vatandaşlar, sloganlar ile seslerini İBB Meclis Üyeleri'ne seslerini duyurmaya çalıştı.

İBB'den haksız yere işten çıkartıldıklarını bildiren mağdurlar, Ankara'ya giderek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde de eylem yapacaklarını bildirdi.

Mağdur vatandaşlardan Serkan Kutluatan, İBB'nin iştiraklerinden olan Spor İstanbul'da çalıştığını, bir Cuma günü insan kaynaklarına çağrıldıklarını, hiçbir sorgu sual olmaksızın önlerine bir kağıt konulduğunu ve bu kağıda imzalamalarının istenildiğini söyledi.

Namus sözünü hatırlattı

Bir gerekçe, bir iş disiplini ve ceza olmadığını belirten mağdur vatandaş, karşılarında muhatap olacak kimsenin de olmadığını, 'imzalayın' dediklerini, Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği mezunu olduğunu, 12 senedir çalıştığı şirketten kendi bölümü ile ilgili ellerinden geldiği kadar İstanbul halkına hizmet etmeye çalıştıklarını bildirdi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde gelmeden önce çalışan insanların liyakat sahibi insanlar ile alakalı haksız bir müdahalede bulunmayacaklarını söylediğini ama hiçbir gerekçe göstermeden kendilerini kapı dışarı bıraktığını söyleyen vatandaş, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na verdikleri namus, şeref sözlerini hatırlattı ve onları Allah'a havale ettiğini bildirdi.

"Hiçbir bilgi verilmeden..."

Mağdurlardan Hatice Fındık ise, 3 senedir BELTUR'da çalıştığını, Boğaziçi personeli olduğunu, bu durumun kendisine yapılmış bir kasıt olduğunu, adaletli ve haklı olsalardı kendisini çıkardıkları zaman 3 kişiyi de aynı anda çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Fındık, eğer iki kişi içeride ise ve kendisi dışarıda ise bu işte çok ciddi bir kasıt olduğunu belirterek, kendisine gösterilen sebebin 25-2 maddesi olduğunu, ahlaklı iyi niyet kurallarına aykırılık olduğunu belirtti.

"Sen dul kadınsın"

Mağdur vatandaşlardan Dilek Deliaslan da, BELTUR Boğaziçi personeli olduğunu, kendisinin bir garson arkadaştan şikâyetçi olduğunu, bir kadın olarak, kadının beyanının esas olduğunu, garson arkadaşın yeri değiştirildiğini ve kendisine hiçbir bilgi verilmeden işten çıkartıldığını ifade etti.

Amirinin kendisine 'Dul bir kadınsın, bunu hak edersin' dediğini söyleyen Deliaslan, dul bir kadın ise ahlaksız bir kadın olmadığını belirtti. Tek derdinin 2 çocuğuna ekmek parası kazanmak olduğunu belirten mağdur vatandaş, temizlik işi yaptığını, iş kazası da geçirdiğini, başka bir yerde çalıştırıldığını ardından tehdit edildiğini söyledi. Kendisine burada çalışıp iş kazası söylediğini açıklarsa işten atılacağı yönünde tehdit yöneltildiğini ifade eden vatandaş, bu nedenle işte temizlik yaparken düştüğünü söylediğini kaydetti. Vatandaş, ardından da geçen hafta Cuma günü ahlaksız bir maddeden işten çıkartıldığını bildirdi.