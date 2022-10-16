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Gündem Kılıçdaroğlu ve Ekrem birlikte açmıştı... Gerçek ortaya çıktı
Gündem

Kılıçdaroğlu ve Ekrem birlikte açmıştı... Gerçek ortaya çıktı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun birlikte açılışını yaptığı "Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası"nda 3 aydır üretim yapılmadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 17:48:00 -
Kılıçdaroğlu ve Ekrem birlikte açmıştı... Gerçek ortaya çıktı

CHP'li İBB yönetiminin İstanbul Hadımköy'de 23 Temmuz'da açtığı Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nda 3 aydır üretim yapılmadığı ortaya çıktı.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Bu kadar zamandır Halk Ekmek Fabrikası neden ekmek üretmiyor. Hadi üretiyorsanız, ne kadar ekmek dağıttınız. Bu soruları cevaplarsanız iyi olur" ifadesini kullandı.

Türkyılmaz, tesisin projesinin AK Parti dönemine ait olduğunu, 310 milyon lira finansman ayrıldığını, buna rağmen CHP'li İBB yönetiminin fabrikayı üç yılda tamamlayabildiğini de hatırlattı.

23 Temmuz'daki açılışta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameralar karşısında ekmek bölüşüp yemişti.

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