"Kılıçdaroğlu ve Akşener el ele verip İmamoğlu'nu bitirdi!"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP ve İYİ Parti arasında gerilime neden olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Selvi'nin bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Son bir not yazmadan yazımı bitirmek istemiyorum.

Ankara’da hava döndü. Cumhurbaşkanlığı adaylığını ölesine savunanlar dahi, “İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olursa, İstanbul’u AKP’ye kaptırırız. o nedenle İstanbul’da kalmalı” demeye başladı. İYİ Parti ve AK Parti gruplarını yazdım ama kulisi CHP’den vereyim. Ekrem İmamoğlu, “Erdoğan’ın karşısında rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktör beni oyuna sokar ya da sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum” demişti.

Ama Kılıçdaroğlu onu yedek futbolcu olarak bekletmeye devam edecek. Kılıçdaroğlu’nun onu oyuna alma gibi bir niyeti yok.

Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu elele verip Ekrem İmamoğlu’nu bitirdiler. İşin mizahını yapmak da Erdoğan’a kaldı.