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Gündem Kılıçdaroğlu ve Akşener duymasın, göreve geldiklerinde yıkabilirler! Müjdeyi Erdoğan vermişti, işte yeni Dereli
Gündem

Kılıçdaroğlu ve Akşener duymasın, göreve geldiklerinde yıkabilirler! Müjdeyi Erdoğan vermişti, işte yeni Dereli

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin yaptığı projelerin önünde takoz vazifesi gören muhalefette hazımsızlığa yol açacak bir vizyon proje daha faaliyete girdi. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında selin vurduğu Giresun’un Dereli ilçesi, baştan sona yenilendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 12:33:00 - 2021-06-18 13:28:21
Kılıçdaroğlu ve Akşener duymasın, göreve geldiklerinde yıkabilirler! Müjdeyi Erdoğan vermişti, işte yeni Dereli

Giresun’da 22 Ağustos 2020’deki selde, büyük zarar gören Dereli ilçesi yeniden doğdu. Riskli binaların yerine inşa edilen konut ve dükkanlar felaketin birinci yıldönümüne kadar sahiplerine teslim edilecek.

Aman muhalefet duymasın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki Türkiye, son dönemlerde yapılan vizyon projelerle dünya ülkelerine örnek oluyor. Geçmişten bugüne millete hizmet için yapılan tüm hizmetlerin karşısında takoz vazifesi gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu projelere hep karşı çıktı.

Ölümcül koronavirüs pandemisinde hayati önem taşıyan şehir hastanelerine dahi karşı çıkan muhalefetin Dereli’de yapılan hizmeti nasıl karşılayacağı merak edilirken sosyal medyada "aman muhalefet duymasın yoksa yıkım için harekete geçerler" yorumları yapıldı.

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