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Siyaset Kılıçdaroğlu ve Akşener bu görüntüye ne diyecek? HDP Abdullah Öcalan 'altında' toplandı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu ve Akşener bu görüntüye ne diyecek? HDP Abdullah Öcalan 'altında' toplandı!

HDP'nin Erbil temsilciliğine ziyarette bulunan İsveç'ten heyet, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında ağırlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 22:01:00 -
Kılıçdaroğlu ve Akşener bu görüntüye ne diyecek? HDP Abdullah Öcalan 'altında' toplandı!

HDP Erbil temsilciliğine İsveç'ten bir heyet ziyarette bulundu. HDP, İsveç heyetini bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında ağırladı.

HDP'nin Erbil temsilciliğine ziyaret

İsveç Parlamentosu üyeleri ve Sol Partiden oluşan bir heyet, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Erbil temsilciliğini ziyaret etti.

Abdullah Öcalan ve terörist elebaşlarının fotoğrafı

HDP'liler ile heyet arasındaki görüşmelerin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında olması dikkat çekti.

Görüşmeye dair paylaşılan fotoğrafta teröristbaşı Öcalan ile terör elebaşları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın olduğu duvardaki tablolar dikkat çekti.

 

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