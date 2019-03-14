0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu vatandaşlarla çay içti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting sonrası kendisine çay içme teklifinde bulunan vatandaşları geri çevirmedi.

14 Mart 2019 Perşembe 16:05
Kılıçdaroğlu vatandaşlarla çay içti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting sonrası kendisine çay içme teklifinde bulunan vatandaşları geri çevirmedi.

 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya’da son ziyaretini Akçadağ’a gerçekleştirdi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesini Ekrem İmamoğlu ile birlikte kazandıktan sonra iki Akçadağ ve İstanbul Belediyelerini kardeş belediye yapmak istediklerini söyledi.

 

Kılıçdaroğlu, “Size bir sözüm olsun. Ekrem İmamoğlu, Allah’ın izniyle İstanbul’u alacak. Ekrem İmamoğlu ile sizin belediyeyi kardeş belediyesi yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız burada, Soner Bey güzel hizmetler yapacak. Siyaset bir hizmet yarışıdır. Siyaset bir kavga alanı değildir. Siyaset kin gütme alanı değildir. Siyasette bir hizmet yarışı olur. Akçadağ neden kan kaybediyor? Neden insanlar huzurlu bir şekilde yaşamıyor? Neden işsizlik var oturup düşünmemiz lazım. Kavganın zamanı değil, hizmet etmenin zamanı” ifadelerini kullandı.

 

Hükümete ithalat eleştirisinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Memleket büyüyecek, kalkınacak, dünyada lider olacağız’ dediler. Eyvallah hepsine tamam ama şu soruyu kendilerine sorsunlar, 17 yılın sonunda ne oldu da bu ülkede hep beraber soğan kuyruğuna girdik? Şimdi canlı hayvan dışarıdan geliyor, et dışarıdan geliyor, nohut dışarıdan geliyor, fasulye dışarıdan geliyor. Her şey dışarıdan geliyor. Diyorlar ki üretici pahalıya satıyor. Şimdi patates getirecekler 200 bin ton, sıfır gümrük vergisi. Sıfır gümrük vergisi ile mazotu getir, ver çiftçiye bak bakalım ne oluyor. Geçmişte AK Partiye oy vermiş kardeşlerimi sevgi ile selamlıyorum. Hiç kimseye kinim yok, kızgınlığım yok çünkü ben Yunus Emre’nin kültüründen geliyorum. Biz kimseye kin beslemeyiz. Eğer bu ülkede bir çocuk yatağa aç giriyorsa o benim derdim olur. Biz kavgadan yana değiliz iyilikten ve beraberlikten yanayız. İstiyoruz ki çiftçi kazansın, sanayici kazansın, işsizlik olmasın fabrikalar açılsın. Bunları 17 yıldır yapamadılar. Şimdi bize bir nefes aldırın bakın oluyor mu olmuyor mu? Size hizmet etmiyorlar çiftçiye para vermiyorlar 3.5 milyon Suriyeliye 35 milyar dolar para harcadılar. Siz hastaneye gidersiniz para ödersiniz Suriyeli ödemez. Siz dükkan açarsınız vergi verirsiniz Suriyeli vermez. Artık buna da sizin dur demeniz lazım. Siz bu yanlışa dur diyeceksiniz” diye konuştu.

 

Miting sonrası vatandaşların çay teklifini geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu, çay ocağında vatandaşlarla bilikte çay içti. Vatandaşlar ise bu sırada Kılıçdaroğlu’na sorunlarını anlattılar.

 

CHP lideri daha sonra Adıyaman’a gitmek üzere yola çıktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:05
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. Adıyaman
  4. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünlü mafya babası öldürüldü!
    1. Ünlü mafya babası öldürüldü!
    2. Bin 500 adet leylandi toprakla buluştu
    3. "ABD'nin İsrail'in Golan Tepeleri'ni..
    4. Moody's'ten Türk Devlet Bankaları..
    5. Çorum’da 8 kişide kızamık vakası..
    6. Yücel Yılmaz’dan Tıp Bayramı ziyareti
    7. Hastanede ’14 Mart Tıp Bayramı’..
    8. Güreş Türkiye Şampiyonası İl Seçmeleri..
    9. Venezuela'daki elektrik kesintisi
    10. Isparta’da Tıp Bayramı kutlamaları
    11. Otomobilin çarptığı bisikletli genç..
    12. Deprem tahmincisi Hoogerbeets yine..
    13. "CHP'liler kul hakkı yemez"
    14. Başkan Çınar, Voleybol Federasyonu..
    15. Başkan Yalçın, sağlık çalışanlarının..
    16. İlkadım’da Cumhur İttifakı’na güçlü..
    17. Vali Şentürk Bozüyük’te iş adamlarına..
    18. Çocuklar uzaya gitmeden astronot oldu
    19. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    20. Arnavutluk’un aday kadrosu açıklandı
    21. Zidane'lı Real Madrid'den ilk transfer!
    22. "Hayata Dönüş Operasyonu" davası
    23. El-Bab’da patlama: 1 yaralı
    24. Kulu Devlet Hastanesinde Tıp Bayramı..
    25. Burkay: “Türkiye’nin büyüme hamlesi..
    26. İlçe Müftüsü Elçi’ye veda yemeği..
    27. Kabataş'tan seferler başlıyor
    28. Sinop’ta intihar girişimi
    29. Öğrenciler 14 Mart Tıp bayramını..
    30. Güney Afrika fırtınaya tutuldu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu