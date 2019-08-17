Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında, Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikasıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Ortaklıktan rahatsız oldu

Başta 15 Temmuz hain darbe girişmi ve ABD’nin ekonomik saldırısı olmak üzere, Türkiye dara düştüğü zaman “kara gün dostu” olduğunu belli eden Katar ile Türkiye’nin iş birliğinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesi hakkında, “Katar Ordusu ile yaptığınız sözleşmeyi iptal edin, 50 milyon doları toplayacağım.” ifadelerini kullandı.

Katar’da Türk üssü

Türkiye, fabrikanın Katar ortaklı BMC’ye verilmesi anlaşması üzerinden, kendi siyasi ve askeri menfaatini de sağlıyor. Katar’da bir askeri üssü bulunan Türkiye, ikinci üssünü de inşa etti. İki ülke arasındaki askeri ilişkiler kapsamında 2015 yılında kurulan Tarık Bin Ziyad Kışlası'nın yakınlarına, ikinci bir askeri üs inşa edildi.

Tank Palet Fabrikası

Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine dair karar, geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayınlandı. Fabrikanın 25 yıl süreyle özel bir şirketin yönetmesine karar verildi. Özellikle Altay Tankı'nın üretimi konusunda büyük katkı sağlayacağı söylenen olay hakkında, fabrikanın Katar ortaklı BMC'ye verileceği iddia edilmişti.