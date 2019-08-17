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Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikasının Katar ortaklı BMC tarafından işletileceği iddialarından rahatsız oldu. Kılıçdaroğlu, “Sözleşmeyi iptal edin, 50 milyon doları toplayacağım” dedi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:54
Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında, Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikasıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Ortaklıktan rahatsız oldu

Başta 15 Temmuz hain darbe girişmi ve ABD’nin ekonomik saldırısı olmak üzere, Türkiye dara düştüğü zaman “kara gün dostu” olduğunu belli eden Katar ile Türkiye’nin iş birliğinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesi hakkında, “Katar Ordusu ile yaptığınız sözleşmeyi iptal edin, 50 milyon doları toplayacağım.” ifadelerini kullandı.

Katar’da Türk üssü

Türkiye, fabrikanın Katar ortaklı BMC’ye verilmesi anlaşması üzerinden, kendi siyasi ve askeri menfaatini de sağlıyor. Katar’da bir askeri üssü bulunan Türkiye, ikinci üssünü de inşa etti. İki ülke arasındaki askeri ilişkiler kapsamında 2015 yılında kurulan Tarık Bin Ziyad Kışlası'nın yakınlarına, ikinci bir askeri üs inşa edildi.

Tank Palet Fabrikası

Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine dair karar, geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayınlandı. Fabrikanın 25 yıl süreyle özel bir şirketin yönetmesine karar verildi. Özellikle Altay Tankı'nın üretimi konusunda büyük katkı sağlayacağı söylenen olay hakkında, fabrikanın Katar ortaklı BMC'ye verileceği iddia edilmişti. 

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:54
  1. Sakarya
  2. Ordu
  3. Nevşehir
  4. Tank Palet Fabrikası
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. BMC

YORUM YAZ

  • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli17 dk önce
    ''Silah namustur'' onun için silah sanayisi yabancıya verilmez. Avrat yabancıya veriliyor-mu?
  • BOYCOTT ISRAEL(BDS)BOYCOTT ISRAEL(BDS)20 dk önce
    50milyonu toplayacak gücün varsa ne duruyorsun millete hizmet etmekte..seni brileri havladiyor yine ey fetö/pkk damgali hain seni..
  • MehmetMehmet22 dk önce
    Kılıçtıroglu sen o parayı kimden alacağın beli sahiplerini biliyoruz
  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 23 dk önce
    Hadi hadi top lada görelim at at kk tooopop attt.
  • İşsiz İşsiz 23 dk önce
    Çok doğru davranış. Askerin ihtiyacını karşılayan kurumun ihtiyacı varsa önce devlet, yetmiyorsa millet (hem de gönül huzuruyla) devreye girer. Milli olması gereken kurumlarda yabancının işi ne? Aynı durum madenler için de geçerli, eğitim için de, iletişim için de...
  • mardinlimardinli24 dk önce
    abd,ingiliz,israil veya almanya gibi ülkelerle ortaklık olsaydı bu siyonların vekilinden itiraz gelmezdi asla
  • AviniAvini28 dk önce
    50milyon dolara degermisin kötü zihniyet 50₺ verelim CHP yi terke bu kafi
  • hercaihercai33 dk önce
    boyle bi insan dunya tarihine gelmedi, yaziklar olsun
  • LütfiLütfi34 dk önce
    Kardeş katar emirine bir tank palet fabrikası vermişiz.Onu bile çok görüyorlar.Hain bunlar.
  • Adil düzen Adil düzen 34 dk önce
    Siz yerli milli savunma sanayini yabancilara satarken 50 milyon euroya rahatsiz olmuyorsaniz kan tahlili yaptirun bence biz rahatsiz oluruz ibadeti her alanda yapmak varken 50 milyon dolar bulamayip savunmanın gözbebegini satacaksın 60 milyon borç alıp camlicaya cami yapacaksan sonrada amerikalı coni gelip annemizin ev adresini isteyince basbas bağıracaksın boğazına bıçak dayanmış dana gibi siz bu vatana ihanet içindesiniz.
  • Gülşan sağlam Gülşan sağlam 40 dk önce
    Israile verilseydi kamalın zorunagitmezdi
  • enesenes46 dk önce
    Muhalefetin tek derdi mandacılık bunlar bağımsızlığı hazmedemiyor
  • sukrusukru53 dk önce
    Bu elli milyon doları biryerlerden anımsıyorum,neredendi,neredendi,hah,hatırladım,Mansur yavaşın yardımıyla Kayseri şekerden tırtıklanmıştı tam elli milyon dolar.Mansurun payı olan altı milyon dolar verilmeyince cıngar çıkmıştı.Halbuki anasının ak sütü gibi helâldi o altı milyon dolar.Kolaymı,adam tüm çevresinin etkisini kullanarak yüksek mahkemelerden tazminat koparılması kararı çıkarttırmıştı.Devletin denizinden bir tasta o haketmesinmi yani.
  • KralllKralll55 dk önce
    Her şeye karşı :) yine başlamış konuşmaya yani bu ortaklığı AB ülkeleriyle yapsa hiç sesi çıkmazdı
  • AhmetAhmet57 dk önce
    Yeryüzünde kendi ülkesi menfaatlarına karşı kurulmuş tek parti olma özelliği taşıyan CHP, kurulduğu günden bu güne ülke için zerre kadar yatırım yapmamıştır, Sultan Abdulhamid Han'ın yaptığı icraatları kendi icraatları gibi göstermeye çalışmışlardır. Halkı rakı içmeye, uyuşturucu kullanmaya teşvik etmek, heykel yapmaktan başka birşey yapmamıştır, 1., 2. ve 3. köprüye, marmaraya, Kanal İstanbul'a, dünyanın en büyük havalimanına ve halkın yararına yüzlerce projeye CHP karşı çıkıyorsa mutlaka ülke için büyük bir yararı vardır. Şu an da İmamın oğlu olmayan Ekrem Müdafaa Ak Parti'nin bitmek üzere olan dev yatırımlarını sahiplenerek teker teker açılışını yapıyor, CHP'liler laiklik elden gider korkusuyla ülkeyi satma pahasına da olsa vatan haini PKK'lı teröristlerle işbirliği yaparak kuru kuruya bunları desteklemeye devam ediyorlar.
  • AkifAkif1 sa önce
    Adam haklı, yerli ve milli olmak bu fabrikayı satmak yerine güçlendirmeyi gerektirir. Kanaatime gore s400 ler de doğru ama burada yanlış iş yapılmıştır
  • OmarOmar1 sa önce
    Fetö yü arasnlar 50 değil 150 alırlar karşılığı vatan olur.
  • Eyup Eyup 1 sa önce
    Onlar katar değilde sadece ve sadece israilli siyonist kardeşleri ortak olursa sevinir gayet normal. Adam dinî ve milli olan herşeye karşı.Sadece israil ortaklı olursa sesleri çıkmıyor. Zaten katara saldırmaları avrupa ve abd yi bırakıp Türkiye ile ortaklık ve her konuda işbirliğine gittiğinden dolayı değilmi? Ama kemos kemalisyan illada israil ortak olsun istiyor besbelli.
  • ErcanErcan1 sa önce
    Erdoğan50 milyon dolar yatırım gerekiyor o yüzden verdik demişti. Bizi rahatsız eden böyle küçük meblağ para için o kurumun peşkeş çekilmesi.
  • Yalman GüçYalman Güç1 sa önce
    CHP bu Halkçı Partinin Necdet Calp'ı kadar ekonomik görüşü var.Özelleştirilen TANK-PALET pabrikası sökülüp gatürüldümü veya götürülebilirmi? Alanlar üretimi durdurabilirmi? Türkiyenin onaylamadığıihracaat yapabilirmi? Sözleşme şartlarına uyulmadığı takdirde TÜRKİYE CUMHURİYETI nin el koyma selahiyeti varmı.Necdet Calp'ta köprünün özelleştirilmesi meselesinde,alanların istediği zaman köprüyü kapatabileceğini sanmıştı.ASHHHH CAHİLLİK....
  • HarunHarun1 sa önce
    Koç lara koyunlara ayıp etmiş hükümet, kilicdarrroglu na sormadan yapılır mı be
  • GulazerGulazer1 sa önce
    Israile verilseydi bu kadar zoruna gitmezdi kemalin

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