Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanı o isimle bir arada!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Kati Piri ile bir araya geldi.17 Ekim 2018 Çarşamba 11:14
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Parlamentosu (AP)'nin Türkiye Raportörü Kati Piri ile görüştü.
Basına kapalı
CHP Grup Yönetim Toplantı Salonu'ndaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.
Türkiye'nin kritik günlerden geçtiği her dönemde yaptığı çıkışlar, attığı tweetler ve buluştuğu isimlerle Türkiye'nin karşısında pozisyon alan Kati Piri ile buluşan Kılıçdaroğlu'nun Piri ile ne görüştüğü ya da hangi konuları ele aldığı bilinmiyor.
Piri son olarak FETÖ firarisi Can Dündar ve HDP tutuklusu Selahattin Demirtaş ile fotoğraflar çekinip paylaşmasıyla, "Türkiye'de kuvvetler ayrılığı kalmamıştır" , "Türkiye'de durum kötüye gidiyor" şeklinde attığı tweetlerle Türkiye'nin karşısındaki pozisyonunu ilan etmişti.
Sabah
YORUM YAZ