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Kılıçdaroğlu talimatı verdi! Öztürk Yılmaz kovuluyor

Skandal Türkçe ezan açıklamasından sonra kendi partisinden de tepki gören gerici Öztürk Yılmaz, disipline sevk edildikten sonra sinirlenmiş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okumuştu. Öztürk Yılmaz'ın, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevki talep edilecek.

11 Kasım 2018 Pazar 11:25
Kılıçdaroğlu talimatı verdi! Öztürk Yılmaz kovuluyor

Ezanın Türkçe okunmasını isteyen CHP Ardahan Milletvekili, gerici Öztürk Yılmaz, disipline sevk edilmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açtı ağzını, yumdu gözünü. Partinin yönetilemediğini ifade eden Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu'na "Defolup gideceksin" diye sert bir çıkışta bulundu.

Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol

CHP'li vekilin bu sözlerine cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, parti organlarını harekete geçirdi.

Kılıçdaroğlu talimatı verdi

Öztürk Yılmaz'ın partiden ihraç edilmesini isteyen CHP Lideri, kurmaylarına talimat verdi.

Yılmaz için kesin ihraç talebi

Kemalist Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Öztürk Yılmaz’ın Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) talebiyle 14 Kasım’da yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında partiden kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevkinin talep edileceği belirtildi.

Aynı zamanda PM üyesi olan Yılmaz, kendisi hakkında oylama yapılması durumunda bu işleme katılamayacak.

Yazılı ya da sözlü savunma 

12 Kasım’da CHP Grup Yönetim Kurulu toplantısı yapılarak GDK için Öztürk’ten savunma talep edileceği ifade ediliyor. Yılmaz, söz konusu savunmayı yazılı ya da sözlü olarak verebilecek.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 11:25
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