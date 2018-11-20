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Kılıçdaroğlu sordu, hafızalar cevapladı: İşte İstanbul'un Erdoğan öncesi hali

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye seslenerek, "25 yıldır İstanbul'u siz yönetiyorsunuz, ellerini vicdanlarına koyarak söylesinler İstanbul'un hangi sorununu çözdünüz?" diye sordu. Hafızaların haksız çıkardığı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un 25 yılda geçirdiği dönüşümü bir kez daha görmezden geldi.

20 Kasım 2018 Salı 20:01
Kılıçdaroğlu sordu, hafızalar cevapladı: İşte İstanbul'un Erdoğan öncesi hali

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye seslenerek, "25 yıldır İstanbul'u siz yönetiyorsunuz, ellerini vicdanlarına koyarak söylesinler İstanbul'un hangi sorununu çözdünüz?" diye sordu.

İşte İstanbul'un 25 yıl önceki hali:

1- İstanbul çöpten geçilmiyordu: Artık şehrin içinde çöp dağları oluşmuştu.

2- 28 Nisan 1993 Ümraniye çöplük patlaması: İstanbul'da Nurettin Sözen'in belediye başkanlığı döneminde, 1993 yılında patlayan Ümraniye'deki çöplük, 39 kişinin ölümüne neden olmuştu.

3- İstanbul'da su problemi: İnsanlar haftada bir mahalleye gelen tankerler ile su ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyordu.

4- CHP'nin İSKİ yolsuzluğu: 1990'lı yılların başında Türkiye gündemi İSKİ'de yaşanan skandallarla çalkalanmıştı. Dönemin İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel'in ihalelerde yolsuzluk yaptığına ilişkin ortaya çıkan iddialar nedeniyle Sözen de zor günler geçirmişti.

5- İstanbul'da hava kirliliği: CHP'nin yönetimindeki İstanbul'da özellikle kış ayları insanlar nefes alamaz hale gelmişti. Hatta dönemin Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna vatandaşa gaz maskesi takmasını öneriyordu.

6- İstanbul'da ulaşım sıkıntısı: İstanbul'da CHP döneminde hiçbir metro hattı yoktu. Metrobüs yoktu. İstanbul'da ulaşım sorunu almış başını gitmişti.

7- İstanbul'da halk ekmek sıkıntısı: İnsanlar evlerine ekmek götürebilmek için İHA'nın kuyruklarında saatlerce beklemek zorunda kalıyordu.

8- İstanbul'da yeşil alan sorunu: Halk nefes alamayacak duruma gelmişti. 93 Ocak ayında İngiliz hava kirliliği araştırma şirketinin yayınladığı rapor olayın vehametini bir kez daha ortaya çıkarmıştı. Bugün ise İstanbul'daki hava temizlik oranı Avrupa standartlarında ve şehrin her tarafı millet bahçeleri ile donatılıyor.

9- Çevre peyzaj ve altyapı ve yol problemi: Dönemin CHP İstanbul belediyesi İstanbul'un hiçbir altyapı kanalizasyon veya peyzaj çalışmaları ile ilgilenmemiş şehri kendi kaderine terk etmişti. Halk çamur içinde çukurlarla dolu asfaltlanmamış yollarla cebelleşiyordu.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 20:01
  1. İstanbul
  2. istanbul büyükşehir belediyesi
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • TimurTimur8 dk önce
    Gidip dagin basina plansiz yerlesipte su yok demek anca bu kadar seviyede gorulur
  • HaticeHatice12 dk önce
    Evet ayni resimdeki gibiydi zengin muhitlerin disindaki mahallelerin hali perisandi 10 gun su gelmemisti tankerlerle deniz suyu verdiler saclarimiz bitlenmisti bunlari biz unutmuyoruz hele o copler sokaklar pis pis kokardi kim inkar ediyorsa o kisi en adi yalancidir bir akrabam var ben tayyip beyi anlattigim zaman bana kiziyorlar o kadar nankorlerki oturduklari ilceye haftada uc gun su verilirdi el yuz yikamak icin kuveti doldurup onu kullanirlardi simdi oylemi sular kesilecegi zaman haber veriliyor ayakkabilarimizin alti camur olmadan evimize geliyoruz yok bizim orda yollar camurlu diyen cikarsa belediye baskaninin kim olduguna baksinlar kim tayyip beyin yaptiklarini inkar ederse o nankordur allah ondan razi olsun
  • uyan tcuyan tc29 dk önce
    orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
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