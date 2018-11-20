Kılıçdaroğlu sordu, hafızalar cevapladı: İşte İstanbul'un Erdoğan öncesi hali

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye seslenerek, "25 yıldır İstanbul'u siz yönetiyorsunuz, ellerini vicdanlarına koyarak söylesinler İstanbul'un hangi sorununu çözdünüz?" diye sordu.

İşte İstanbul'un 25 yıl önceki hali:

1- İstanbul çöpten geçilmiyordu: Artık şehrin içinde çöp dağları oluşmuştu.

2- 28 Nisan 1993 Ümraniye çöplük patlaması: İstanbul'da Nurettin Sözen'in belediye başkanlığı döneminde, 1993 yılında patlayan Ümraniye'deki çöplük, 39 kişinin ölümüne neden olmuştu.

3- İstanbul'da su problemi: İnsanlar haftada bir mahalleye gelen tankerler ile su ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyordu.

4- CHP'nin İSKİ yolsuzluğu: 1990'lı yılların başında Türkiye gündemi İSKİ'de yaşanan skandallarla çalkalanmıştı. Dönemin İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel'in ihalelerde yolsuzluk yaptığına ilişkin ortaya çıkan iddialar nedeniyle Sözen de zor günler geçirmişti.

5- İstanbul'da hava kirliliği: CHP'nin yönetimindeki İstanbul'da özellikle kış ayları insanlar nefes alamaz hale gelmişti. Hatta dönemin Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna vatandaşa gaz maskesi takmasını öneriyordu.

6- İstanbul'da ulaşım sıkıntısı: İstanbul'da CHP döneminde hiçbir metro hattı yoktu. Metrobüs yoktu. İstanbul'da ulaşım sorunu almış başını gitmişti.

7- İstanbul'da halk ekmek sıkıntısı: İnsanlar evlerine ekmek götürebilmek için İHA'nın kuyruklarında saatlerce beklemek zorunda kalıyordu.

8- İstanbul'da yeşil alan sorunu: Halk nefes alamayacak duruma gelmişti. 93 Ocak ayında İngiliz hava kirliliği araştırma şirketinin yayınladığı rapor olayın vehametini bir kez daha ortaya çıkarmıştı. Bugün ise İstanbul'daki hava temizlik oranı Avrupa standartlarında ve şehrin her tarafı millet bahçeleri ile donatılıyor.

9- Çevre peyzaj ve altyapı ve yol problemi: Dönemin CHP İstanbul belediyesi İstanbul'un hiçbir altyapı kanalizasyon veya peyzaj çalışmaları ile ilgilenmemiş şehri kendi kaderine terk etmişti. Halk çamur içinde çukurlarla dolu asfaltlanmamış yollarla cebelleşiyordu.