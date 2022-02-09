  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Geceliği 100 bin liralık otel odasında kalan Kılıçdaroğlu sonunda bunu da yaptı: Elektrik faturamı ödemeyeceğim
Siyaset

Geceliği 100 bin liralık otel odasında kalan Kılıçdaroğlu sonunda bunu da yaptı: Elektrik faturamı ödemeyeceğim

Geceliği 100 bin liralık lüks otel odasında kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı videoda elektrik faturalarını ödemeyeceğini söyleyerek, halkı isyana teşvik etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 22:58:00 - 2022-02-09 23:04:53
Geceliği 100 bin liralık otel odasında kalan Kılıçdaroğlu sonunda bunu da yaptı: Elektrik faturamı ödemeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyerek yapılan zamları protesto etti.

Firari mafya elebaşı Sedat Peker'in Twitter hesabından çektiği videolardan yola çıkarak kendisi de sosyal medyada videolar yayınlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yeni bir video paylaştı. Paylaşımında saat vererek çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, çok önemli bir şey açıklayacağını söylemişti.

Evinde çektiği video mesajını yayınlayan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde elektriğe yapılan zamlar vardı.

"Elektrik faturamı ödemeyeceğim"

Zamlar geri çekilene kadar fatura ödemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay