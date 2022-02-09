Geceliği 100 bin liralık otel odasında kalan Kılıçdaroğlu sonunda bunu da yaptı: Elektrik faturamı ödemeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyerek yapılan zamları protesto etti.

Firari mafya elebaşı Sedat Peker'in Twitter hesabından çektiği videolardan yola çıkarak kendisi de sosyal medyada videolar yayınlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yeni bir video paylaştı. Paylaşımında saat vererek çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, çok önemli bir şey açıklayacağını söylemişti.

Evinde çektiği video mesajını yayınlayan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde elektriğe yapılan zamlar vardı.

"Elektrik faturamı ödemeyeceğim"

Zamlar geri çekilene kadar fatura ödemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim."