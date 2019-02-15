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Kılıçdaroğlu, Sokak Ekonomisi Çalıştayı’na katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Simit satan da 754 lira yatıracak, milyar dolarlık ihaleler alan da, dolarla geçimini sağlayan kişi de 754 lira sosyal güvenlik primi yatıracak.

15 Şubat 2019 Cuma 23:12
Kılıçdaroğlu, Sokak Ekonomisi Çalıştayı’na katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Simit satan da 754 lira yatıracak, milyar dolarlık ihaleler alan da, dolarla geçimini sağlayan kişi de 754 lira sosyal güvenlik primi yatıracak. Sokak ekonomisi aktörlerinin yüzde 90’ının sosyal güvencesi yok. Türkiye sosyal bir devlet değil aslında. Unuttuğumuz temel kavram sosyal devlet kavramıdır" dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emek Büroları tarafından düzenlenen “Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı”na katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, “Karnımız çok acıktığında bir yerde midye, çiğ köfte alıp yiyebiliyoruz ama bu insanlar nasıl geçiniyor, hayata nasıl tutunuyor asıl düşünmediğimiz konu bu. Bu insanların sorunları var. Bu insanlar hayata tutunmaya çalışıyor. Bunların tamamını aslında görüyoruz ama o perdenin arkasında neler oluyor, onların günlük yaşamlarında neler oluyor onları bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.



"Bu toplantıyı yaparak görünmüyoruz denilen kesimi görünür kılmak istedik”


“Hepimizin görevi, özellikle siyasetçilerin görevi bizim göremediğimizi söylediğimiz bu kesime biraz daha yakından bakmaktır” diyen Kılıçdaroğlu, “Bu kesimin sorunlarıyla ilgilenmektir. Akşam arkadaşlar bana bir not gönderdiler. Sokak ekonomisi diyoruz, hocalarımız ciddi ciddi araştırmalar yapmışlar. Bütün dünyada bu konu gündemdedir şu veya bu şekilde ama çok popüler değildir. Bunu arka planda tartışmaya özen gösteririz. Ama bunu görünür kılmak unvanında halk sözcüğü olan bir parti için zorunluydu. Bugün biz bu toplantıyı yaparak görünmüyoruz denilen kesimi görünür kılmak istedik” açıklamasında bulundu.


Sokak çalışanları ve aktörleri ile hortumcu piyasa ekonomisi ve aktörleri konusunda oturup bir çalışma yaptığını aktaran Kılıçdaroğlu, 13 madde halinde siyah ve beyaz olarak bu iki kesim arasındaki farkı saydı.



"Türkiye sosyal bir devlet değil aslında"


Herkesin emekli olma hakkı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:


“Ama emekli olmak için gidip Sosyal Güvenlik Kurumuna prim yatırılması lazım. En az rakamı söylüyorum, SGK’ya sokak ekonomisinin aktörleri emekli olmak istiyorlarsa her ay en az 754 lira prim yatırmak zorundadırlar. 754 lira sokakta para kazanan birisi için çok büyük bir para. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri de emekli olmak için en az 754 lira para yatırmak zorunda. Burada adalet kavramı var mı? Sosyal adalet kavramı var mı? Simit satan da 754 lira yatıracak, milyar dolarlık ihaleler alan da, dolarla geçimini sağlayan kişi de 754 lira sosyal güvenlik primi yatıracak. Şu gerçeği hepimizin bilmesi lazım. Sokak ekonomisi aktörlerinin yüzde 90’ının sosyal güvencesi yok. Tablo şudur; Türkiye sosyal bir devlet değil aslında. Unuttuğumuz temel kavram sosyal devlet kavramıdır. Gelirler arasında o kadar büyük uçurum var ki.”



Tavşandan dilek çektirdi


Kılıçdaroğlu, toplantı öncesinde ise dilek çeken tavşanın yanına giderek, dilek çektirdi. Kılıçdaroğlu, tavşanın çektiği “Acele etme yürü ağır ağır, bu tavşan senin bahtını açar. İnan ki martın sonu bahar” dileğini okudu.


Çiğ köfte, pilav, simit, midye, tulumba gibi sokak yiyecekleri satan satıcılarla da selamlaşan Kılıçdaroğlu, gözleme yapan kadınlarla sohbet ederek gözleme pişirdi.



"Doğrudan üretici satıyor"


Mezitli kadın üreticilerin yerel ürünlerini inceleyen Kılıçdaroğlu, üreticilerle sohbet etti. Bir basın mensubunun ‘Tanzim satış var galiba’ sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, “Daha güzeli var. Doğrudan üretici satıyor. Fiyatlar her zamanki gibi değişen bir şey yok. Burası daha uygun” değerlendirmesinde bulundu.


Kılıçdaroğlu, "Sokakların Rengi" fotoğraf sergisini de gezdi. Programın başında kısa sokak tiyatrosu, sokak kemancısı dinletisi ve Abdallar ekibi tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 23:12
  1. fotoğraf
  2. sergi

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