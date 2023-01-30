Kılıçdaroğlu şok olacak! Akşener'den sinsi tuzak

Kemal Kılıçdaroğlu masaya elini vurup adaylığını bir an önce ilan etmezse kontrolü hepten kaybedeceğini belirten Melih Altınok, "Zira adaylık meselesinin ötelendiği her gün, 'demir tavında dövülür' diyerek iddiasından vaz geçemeyen İmamoğlu'na yarıyor. Ve tabii ki başbakan olmak için tek umudu masanın dağılması olan ortağı Akşener'e" dedi. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'e konuşan 6'lı masa kurmayları, 13 Şubat'taki liderler zirvesinde adayın netleşeceği iddiaları hakkında "Yetişir, yetişme ihtimali yüksek. Ancak Büyük olasılıkla adayın ismi 13 Şubat'ta açıklanmaz. Ancak açıklanmasa bile, kim olduğu netleşmiş olur. Masanın tarafları olarak 13 Şubat'ta adayın belirlenmesini bekliyoruz" demişler.

"Ey aday geldiysen 6 kez masaya vur" esrpileriyle yakınmaktan gülme aşamasına geçen muhalif seçmeni teskin etmek için yapılan bu kulis haberin de "yalan olacağını" söylememize gerek yok sanırım.

Türkiye'deki seçimleri altılı masadan daha ciddiye alan Le Mond bile "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde yükseldiği Türkiye'de muhalefet kargaşa içinde" başlıklı analizleriyle dereyi görmeden paçaları sıvayıp iktidarı aralarında pay etmeye çalışanlara uyarı yapma ihtiyacı hissediyor.

Ortada adaya dair en ufak uzlaşı olmadığının bir göstergesi de seçim tarihi açıklanınca Kılıçdaroğlu'ndan önce yurt gezilerine başlayan İmamoğlu. Geçtiğimiz gün de Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın ardından Bilecik'e gitti. Hatta kürsüden Erdoğan taklidi bile yaptı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'ya "13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum. 13 Şubat'ta yapılacak olan şey, geçiş yol haritasının açıklanması ve aday belirlemedeki sürecin nasıl olacağına ilişkin mutabakat olacaktır" dedirten de zaten İmamoğlu yarıştan düşmemesi.

Kılıçdaroğlu'na kırmızı ışık yakan Cihan Paçacı'yı istifa ettiren de... Diğer İyi Partili yöneticilere İmamoğlu'nun ve Kılıçdaroğlu'nun topladığı kalabalıkları kıyaslayıp "Sokağı görmezden gelemeyiz, bu işin şakası yok" diye twitler attıran da bu hava.

Kemal Bey masaya elini vurup adaylığını bir an önce ilan etmezse kontrolü hepten yitirecek.

Zira adaylık meselesinin ötelendiği her gün, "demir tavında dövülür" diyerek iddiasından vaz geçemeyen İmamoğlu'na yarıyor. Ve tabii ki başbakan olmak için tek umudu masanın dağılması olan ortağı Akşener'e..."