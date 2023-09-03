  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Bilseydim atamazdım
Siyaset

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Bilseydim atamazdım

Yeniakit Publisher
2023-09-03 22:28:00 -
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Bilseydim atamazdım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'e ve kendisine hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atamasına yönelik tepkilere cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine ‘zavallı, hain ve kanı bozuk’ diyen ve Atatürk'e hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman’ı danışmanı olarak atadığının ortaya çıkması partililerin büyük tepkisiyle karşılandı.

Bilseydim atamazdım

Gelen tepkilerle ilgili Halk TV yazarı Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti. 'AK Parti Kadın Kolları’nda çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş CHP’ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor' dediler. Batman’da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu. Danışmanları bölgelerinde etkili olan isimlerden seçiyorduk ki seçim öncesi gidip orada çalışsınlar. Çoğu bu amaçla alınmıştır. Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Kamudan gelen danışman arkadaşlarımız hariç." dedi.

'Seçimi kazansaydık yere göğe sığdıramazlardı'

Kendisine yönelik çok ağır eleştiriler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eleştirileri elbette saygıyla karşılıyorum. Ancak nezaket sınırlarını aşmaması lazım. Eğer seçimleri kazansaydık o zaman belki bizim politikamızı yere göğe sığdıramayacaklardı." ifadelerini kullandı.

İzmir için CHP'de kılıçlar çekildi!
İzmir için CHP'de kılıçlar çekildi!

Siyaset

İzmir için CHP'de kılıçlar çekildi!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yolsuzlukla suçlanan CHP'li Başkandan yeni skandal!
Yolsuzlukla suçlanan CHP'li Başkandan yeni skandal!

Gündem

Yolsuzlukla suçlanan CHP'li Başkandan yeni skandal!

CHP'de 'danışman' krizi! Öztrak iddialara cevap verdi
CHP'de 'danışman' krizi! Öztrak iddialara cevap verdi

Siyaset

CHP'de 'danışman' krizi! Öztrak iddialara cevap verdi

CHP'de danışman krizi! Fatih Altaylı'dan Eren Erdem'e çok sert sözler
CHP'de danışman krizi! Fatih Altaylı'dan Eren Erdem'e çok sert sözler

Gündem

CHP'de danışman krizi! Fatih Altaylı'dan Eren Erdem'e çok sert sözler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23