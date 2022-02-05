Kılıçdaroğlu şehitleri bile istismar etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son grup toplantısında ve katıldığı bir televizyon programında şehitler üzerinden istismar siyaseti yaptı. 2014 yılında şehit olan korucu Osman Talayhan'ın annesinin gönderdiği ileri sürülen mektubu okuyan Kılıçdaroğlu, şehit annesine 281 lira 03 kuruş aylık ödendiğini ve şehidin 11 çocuğunu bu parayla geçindirmeye çalıştığını söyledi.

Sabah yaptığı araştırmada Kılıçdaroğlu'nun şehit maaşının sadece anneye düşen kısmını gündeme getirdiğini tespit etti. 2014 yılında Mardin'de EYP'nin patlaması sonucu şehit olan korucu Osman Talayhan'ın anne-babasının yanı sıra ölen iki eşinden 12 çocuğu olduğu, bunlardan birinin öldüğü için 11'ne maaş bağlandığı ve devletin her ay toplam 9 bin lira 107 kuruş maaş ödemesi yaptığı anlaşıldı. Şehidin ailesine İçişleri Bakanlığı tarafından da 88 bin 596 TL tazminat ödenmiş.

Kılıçdaroğlu'nun bunları görmezden gelmesinin altında, yine bir algı operasyonunun yattığı kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında ve dün katıldığı bir programda "Geçen günlerde bir mektup geldi. Güney Doğu'dan bir annenin mektubu: Berfin Tolunhan. Diyor ki: 'Oğlum Mardin Kızıltepe'de şehit oldu. Şehit olan oğlumun 11 çocuğuna o tarihten beri ben bakıyorum. Verdikleri maaş 281 lira 3 kuruş' Yazıktır günahtır. Bu devlet bu kadar mı fakirleşti?" diyerek devlete ve iktidara iftira attı. Şehidin soyadını da yanlış söyleyen Kılıçdaroğlu'nun yalanı kısa süre içinde çöktü.

Şehidin ailesine 281 lira değil 9 bin lira ödeniyor

Osman Talayhan, Korucu olarak görev yaparken 24 Mart 2014'te Mardin Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 1 km uzaklıkta EYP'nin patlaması sonucu şehit oldu. Şehit Talayhan iki evlilik yapmış eşlerinin ikisi de vefat etmişti. Bu evliliklerinden toplamda 12 çocuğu oldu. Çocuklarından biri 2006'da vefat etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre Şehit Korucu Talayhan'ın annesi Berfi Talayhan ve babası Hüseyin Talayhan her biri 368,01 TL şehit maaşı alıyor.

Şehidin 11 çocuğuna da toplamda her ay 8 bin 366 TL maaş ödeniyor. Şehidin anne- babası ve çocuklarının her ay düzenli olarak devletten aldıkları şehit maaşları toplamda 9 bin 107 lira 42 kuruş. Öte yandan şehit Talayhan'ın ailesine İçişleri Bakanlığı tarafından da 88 bin 596 liralık şehitlik tazminatı ödenmişti.

46 bin 644 şehit yakını memur oldu

Devlet, vatan uğruna canını feda eden şehit aileleri ile gazilere her türlü maddi ve manevi destek veriyor. Devlet, şehit ailelerine yönelik sağladığı istihdam, maaş gibi hakların yanı sıra şehit çocuklarının eğitimlerini rahatça sürdürebilmesi için de 2012'den bu yana özel okullarda ücretsiz eğitim, okul desteği verilmesi, öğrenim hayatları boyunca desteklenmeleri gibi uygulamaları yürütüyor. Öte yandan 2002'de 6 bin 315 şehit yakını kamuya atanmıştı bu yıl itibari ile 46 bin 644 şehit yakını devlette iş sahibi oldu.

"Kılıçdaroğlu bizleri siyasi malzeme yapmasın"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel BaşkanınGazi Lokman Aylar da Kılıçdaroğlu'nun şehit aileleri üzerinden siyaset yapmasına tepki gösterdi. Şehitlik ve gaziliğin siyaset üstü olduğunu ifade eden Gazi Aylar, "Düne kadar şehit ailelerine küfür edildiğinde sesini çıkarmayanların ve yine terör destekçileriyle kol kola gizli kapılar arkasında görüşenlerin şehit ve gazilik kavramları üzerinden duygu sömürüsü yapıp bu kıymetli hususları siyaset malzemesi yapmasını şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu şehit ailelerinden birine çok düşük maaş verildiğini kamuoyuna duyurdu. Ana Muhalefetin başının kamuoyuna yaptığı bu açıklama baştan sona yanlış ve tutarsız bilgiler içeriyor" dedi.

Şehit aileleri ve gazilere verilen destekler

Şehit ve gazi çocuklarına ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimleri sırasında belirlenen katsayılar çerçevesinde eğitim ve öğrenim yardımı ödeniyor. Şehit ve gazi çocuklarına, kredi yurtlar kurumunun verdiği yükseköğrenim bursundan öncelikli olarak yararlanma imkânı tanındı. Şehit ve gazi çocuklarına üniversitelerde açık öğretim ve ikinci öğretimde katkı payı/öğretim ücreti muafiyeti sağlandı. Şehit ve gazi çocuklarına özel öğretim kurumlarının yüzde 3'lük kontenjanı dâhilinde, ücretsiz eğitim verildi. Ayrıca Aile Bakanlığı tarafından şehit çocuklarına, eğitim hayatları boyunca harçlık sağlanıyor. Şehit yakınları ve gazilerin bir konut ile sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi hakkı bulunuyor. Şehitlerin eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne-babalarının; gazilerin, gazi eşlerinin ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne-babalarının ücretsiz seyahat hakkı var.