Kılıçdaroğlu: Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de şehit olan 2 askerimize askerlere Allah'tan rahmet diledi.27 Ekim 2018 Cumartesi 14:52
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "2018 Türkiye'sinde, Tunceli'den gelen acı haberle hepimiz donuyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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