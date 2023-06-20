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Siyaset Kılıçdaroğlu sandıktan yediği tokattan uslanmamış!
Siyaset

Kılıçdaroğlu sandıktan yediği tokattan uslanmamış!

Yeniakit Publisher
2023-06-20 16:28:00 - 2023-06-20 16:41:19

2023 seçiminde 13. defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yenilen Kılıçdaroğlu'nun sandıktan yine ders çıkarmadığı anlaşıldı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masa eleştirilerine cevap verdi.

Seçmenin sandığa gömdüğü Kılıçdaroğlu, "Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine CHP'li birçok milletvekili ayakta alkışlayarak karşılık verdi.

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