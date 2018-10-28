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Kılıçdaroğlu sadece baksın... 10 milyon yolcu kullandı!

Daha önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, "Gönül rahatlığıyla binemem" dediği hızlı trenle, 2 yılda 10 milyon yolcu ağırlandı.

28 Ekim 2018 Pazar 16:34
Kılıçdaroğlu sadece baksın... 10 milyon yolcu kullandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2016'da hizmete açılan Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda 2 yılda 10 milyon yolcuya hizmet verildi. Aynı anda 12 YHT setinin yanaşabileceği, 3 peron ve 6 demiryolu hattı bulunan Ankara YHT Garı'ndan Konya, Eskişehir ve İstanbul yönlerine 23'ü çıkış, 23'ü giriş olmak üzere günde toplam 46 YHT giriş ve çıkış yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim 2016'da açılışını gerçekleştirdiği Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda bugüne kadar 10 milyon yolcuya hizmet verildi.

Ankara YHT Garı'nın açılış yıl dönümü dolayısıyla derlediği bilgiye göre, TCDD'nin yeni vizyonu ve yükselen değerine uygun olarak planlanan ve 29 Ekim 2016'da hizmete açılan Ankara YHT Garı, iki yılı geride bıraktı.

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edildi

Mimarisi ve sosyal donatılarıyla başkent Ankara'ya yeni bir kimlik ve prestij kazandıran eserler arasında yerini alan Ankara YHT Garı, TCDD'nin ilk defa uyguladığı yap-işlet-devret modeliyle inşa edildi.Ticari alanlar, kapalı ve açık otopark, cafe-restoran, iş ofisleri, çok maksatlı salonlar, mescit, ilk yardım ve güvenlik birimleri ile otel gibi sosyal ve kültürel donatıları bulunan Ankara YHT Garı, sadece yolcuların değil, Ankaralılar için de yeni bir yaşam merkezi oldu.

Kolay erişilebilir ve her yere eşit mesafede

Yüksek hızlı demiryolu ağı başta olmak üzere banliyö ve diğer şehir içi raylı sistemlerle entegre olan Ankara YHT Garı, kolay erişilebilir ve her yere eşit mesafede bulunması nedeniyle sosyal ve kültürel etkinlikler için de tercih edilen mekanların başında geliyor.

Bugüne kadar çok sayıda toplantı, konferans, çalıştay, düğün, spor karşılaşmaları ve sosyal sorumluluk projeleri gibi önemli etkinlikler Ankara YHT Garı ev sahipliğinde gerçekleşti.

Zemin dahil toplam sekiz kattan oluşan, engellilerin en kolay ve en hızlı şekilde erişimlerinin sağlandığı Ankara YHT Garı, günlük 50 bin yolcuya kadar hizmet verebilecek şekilde planlandı.

2 yılda 10 milyon yolcu ağırlandı

Ankara YHT Garı, bugüne kadar binen ve inen olmak üzere toplam 10 milyon yüksek hızlı tren yolcusuna hizmet verdi.

Aynı anda 12 YHT setinin yanaşabileceği, 3 peron ve 6 demiryolu hattı bulunan Ankara YHT Garı'ndan Konya, Eskişehir ve İstanbul yönlerine 23'ü çıkış, 23'ü giriş olmak üzere günde toplam 46 YHT giriş ve çıkış yapıyor.

Yüksek hızlı ve hızlı tren hatlarının devreye alınmasıyla yolcu ihtiyacını karşılamak üzere yeni YHT garlarının yapımı planlandı.

Bu kapsamda bugüne kadar Ankara YHT Garı'nın yanı sıra Eryaman, Polatlı, Bozüyük ve Bilecik YHT garlarının inşası tamamlanarak hizmete açıldı. Konya Buğday Pazarı mevkisinde devam eden YHT garın inşasında da sona yaklaşıldı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 16:34
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Eskişehir
  4. Bilecik
  5. Ankara
  6. Hızlı Tren
  7. Kemal Kılıçdaroğlu
  8. Recep Tayyip Erdoğan

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