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Siyaset Kılıçdaroğlu saçma filmlerine devam ediyor
Siyaset

Kılıçdaroğlu saçma filmlerine devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-04-08 12:34:00 -

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 418 milyar dolar palavrası serisinin ikinci filmini sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Engellenen kampanyamızın ikinci filmi” notunu düşerek paylaştığı filmde öğrencilere şu akıllara zarar yalan ifadelerle sesleniyor:

“Sana söz, o beslenme çantasını boş bırakmayacağım.
Hazineden çalınan 418 milyar doları geri alacağım.
Öğrencilere ücretsiz süt, su, öğle yemeği verdireceğim.
Sana söz yine baharlar gelecek.
Bay Kemal sözünden dönmeyecek.”

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