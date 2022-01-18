Kılıçdaroğlu, Pensilvanya ile görüşmelerini kabul mü etti?

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dişçisinin odasında Pensilvanya ile görüştüğü yönündeki çıkışına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, CHP'nin sessiz kaldığını söyleyerek, "Orta yerde bir hakikat var yalanlanmayan, sükût ikrardan gelir. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu bu görüşmeyi kabul etmiş olmuyor mu?" dedi. Uğur, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gündemi değiştirmek ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu yıpratmak için bu iddiayı ortaya attığını söylüyor muhalif medya ve siyasetçiler. Oysa Bakan Soylu bu bilgiyi daha önce de açıklamış ve ama cevap alamamıştı Kılıçdaroğlu’ndan. İkincisi Soylu bu açıklamayı CHP liderinin “Bizim ve 100 belediye başkanımızın telefonları dinleniyor” demesi üzerine yapmış ve “Dinleseydik, 15 Temmuz’dan önce senin bir dişçi muayenesinde Pensilvanya ile yaptığın telefon görüşmesini ve darbecilerin 15 Temmuz sloganı olan ‘Yurtta barış-Dünyada barış’ sloganını görüştüğünüzü dinlerdik” demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir cevap gelir diye düşündük ama tam tersi oldu ve derin bir sessizliğe gömüldü. CHP de aynı mezar sessizliğinde. Âdeta Omerta Kuralı (Mafya sessizlik yemini) uygulanıyor. Düşünün, Soylu’nun her lafına tabakhaneye tabak yetiştirir gibi laf yetiştiren Engin Özkoç, Tuncay Özkan, Özgür Özel, Engin Altay bile susuyor!..

Lâkin orta yerde bir hakikat var yalanlanmayan. Geçen yazımda da ifade ettiğim üzere sükût ikrardan gelir. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu bu görüşmeyi kabul etmiş olmuyor mu?

Galiba ediyor, çünkü o dişçinin kim olduğu artık ortaya çıktı. Tam 8 yıl başdanışmanlığını ve ağız-diş bakımını yapmış olan Ali Arif Zeybek. Kendisi konuşmasa da reddetmiyor Pensilvanya diyaloglarını. Ali Arif Zeybek, Kemal Bey'in yanından 2018’de ayrılmış ve hem Soylu’nun başdanışmanı, hem de AK Parti MKYK üyesi olmuş.

Ne ilginç bir dünya. Hiçbir şey gizli kalmıyor. İhanetler de tabii.

Ama Türkiye’de durum farklı.

Hiçbir skandal ve rezalet muhalefet tabanını yerinden oynatmıyor. Onları da kendileri gibi teflon yapmışlar."