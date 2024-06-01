Kılıçdaroğlu parti mi kuracak? O tarihte harekete geçeceği söyleniyor! Peki bu partide kimler olur?

Zafer Şahin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir parti kurma ihtimalini gündeme getirdi. Partide kimlerin olabileceğine dair öngörülerde bulunan Şahin, Milliyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Ankara’da siyasete ucundan kıyısından bulaşmış, çok değil biraz siyasi okuma yapan herkes Kemal Bey’in köşesine çekilip oturma niyetinde olmadığının farkında.

Hatta iddia o ki, CHP’nin sonbahardaki tüzük kurultayını bekliyor. Orada şekillenecek dengelere bakacak, CHP’de yol yürüme imkanı kalmadığını görürse yeni bir parti için harekete geçecek.

Kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1.yıldönümünde KRT’de verdiği mesajlar ve hemen arkasından Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmesi bu iddiayı kuvvetlendiriyor.

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Kılıçdaroğlu “Beni hançerlediler” dediği İmamoğlu, Özel ikilisi ve bu isimlere destek veren bazı eski kurmaylarıyla hesaplaşmakta kararlı. Bu hesaplaşmanın siyasi sonuçlarından birinin yeni bir parti olma ihtimali hiç de az değil.

Peki bu partide kimler olur?

CHP’de İmamoğlu- Özel dengesinde kendisine yer olmadığını düşünen küskünler..

Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan uzaklaştırılma şeklini kendilerine yönelik bir tasfiye olarak gören Aleviler…

HDP çizgisine yakın olmakla birlikte Kılıçdaroğlu’yla beraber rotayı CHP’ ye çeviren Kürtler..

Kılıçdaroğlu‘nun özgeçmişine CHP eski Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı dışında başka bir titr eklemek istediğini gösteren daha çok işaretler var. (...)"