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Medya Kılıçdaroğlu özür diledi, bunlar fetva veriyor! Fatih Portakal: Seccade kutsal değil
Medya

Kılıçdaroğlu özür diledi, bunlar fetva veriyor! Fatih Portakal: Seccade kutsal değil

Yeniakit Publisher
2023-04-03 23:03:00 - 2023-04-04 00:08:35

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, seccadeye ayakkabıyla basıp özür dileyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu "niye özür diledin?" diye hedef aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Canan Kaftancıoğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basarak büyük bir saygısızlığa imza atmaları dindarların tepkisine sebep oldu.

Kılıçdaroğlu, Saadetli kardeşleri ile buluştuğu iftar programında, "Fark etmedim. Özür dilerim." dedi.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun aynı eylemi defalarca gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu tepkilerden sonra özür dilese de yandaşları birbiri ile fetva yarışına girdi.

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal da haddi olmayan yorumlarda bulunarak Müslümanlar adına ahkam kesip, Kılıçdaroğlu'nu "niye özür diledin ki?" diye hedef aldı.
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Portakal, şu ifadeleri kullandı:

Seccade Arapça'da halı demek. Bunun dini kutsallıkla bir alakası yok. Müslümanların ilk yıllarına baksanıza, Peygamber Efendimiz (sav) seccadede mi namaz kıldı? Taşın üstünde, kumda kıldı. Seccade daha sonraki yıllarda gelenek olarak gelişti.

Muhalefete dikkat et diyeceğim ama bunda da bir hatası yok ki.

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Yorumlar

Gültekin

Fatih Portakal gibiler de İslam ruhu olmadığı için Seccadenin ne olduğunu bilmezler, bakış acısı, iplerden yapılmış bir meta olarak görürler, neymiş "Peygamberimizin zamanında seccademi varmış" bunlar ne tehlikeli insanlarmış, bize gerçek yüzlerini gösteren Allah'a şükürler olsun.

HİZİPSAVAR

ul.n m.l yarın bunlar kuranı kerimde basar ne var bunda o bir kağıtmmı diyeceksin. siz ne adi adamlarsınız o halı....
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