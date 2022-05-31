Kılıçdaroğlu öyle bir konuştu ki… HDP, PKK ve FETÖ bayram edecek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 polisin şehit olduğu ve 35 kişinin hayatını kaybettiği 6-7 Ekim olaylarını başlatan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hakkını savunmak için Van'dan oy istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'nın tutukluluğuna değindi.

27-28 Mayıs'ta Van'a gittiğini ve bölgede teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı 'önder' kabul eden Selahattin Demirtaş'ın çok sevildiğini gördüğünü söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, oy çağrısı yaptı.

"Oy alamadıysak kabahat bizde"

"Oradan yeteri kadar oy alamadıysak kabahat bizde." diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Vanlıların sofrasına oturmamız lazım, konuşmamız, dertleşmemiz lazım. Alanda çok güzel bir ilgi vardı. Van bizim tarihimizin ve kültürümüzün çok önemli bir parçası. Van'ı güçlü bir turizm, tarım merkezi haline getireceğiz. Van'la kucaklaşmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Bize katılın, haksızlıklara susmayacağız"

CHP'nin iktidara gelmesi durumunda Demirtaş ile Kavala'nın serbest kalacağını söyleyen CHP lideri, şöyle konuştu:

"Vanlılar, haksız ve adaletsiz uygulamalardan çok şikayet ediyorlar. Ben de bu kürsüde defalarca şikayet ettim. Bize oy versin vermesin, bir kişi adaletsizlikle karşı karşıyaysa ona sahip çıkmak politik değil, insani görevimizdir. Çünkü haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Haksızlık karşısında susmayacağız.

Mahkeme kararlarını uygulamıyorlar, hakimlere baskı yapıyorlar, AİHM kararlarını uygulamıyorlar. Vanlı kardeşlerime söyledim, Osman Kavala'nın da Selahattin Demirtaş'ın da, Harp Okulu öğrencileri 'darbeci' diye yıllardır içeride, onların da hakkını hukukunu savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız. 'Beşli çete'lerden, SADAT'çılardan, uyuşturucu baronlarından şikayet ediyorsanız adres belli; bize katılacaksınız."