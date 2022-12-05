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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu! Hendekçi kafadan skandal paylaşım
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu! Hendekçi kafadan skandal paylaşım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi takımına aldığı Hacer Foggo'nun Türk askerini karalamaya yönelik skandal paylaşımları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 11:28:00 - 2022-12-05 12:36:41
Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu! Hendekçi kafadan skandal paylaşım

CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programının yankıları sürüyor...

Ekonomi takımının belirlendiği programda CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğü'ne CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Hacer Foggo atandı.

Foggo'yla ilgili ise tartışma yaratan bir gelişme yaşandı.

Foggo'nun, terör örgütü PKK'ya yönelik Hendek operasyonları sürecinde Mehmetçik'e "katliam" gibi ağır bir ithamda bulunduğu belirlendi.

Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo'nun, attığı tweet'e ise "Siz eğitim yaparken "Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi"negöre 44 çocuk öldürüldü" notunu düştüğü görüldü.

Foggo'nun 7 yıl önce yaptığı paylaşım yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada Foggo'ya tepki gösterilen paylaşımlar yapıldı.

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Yorumlar

EBRAR

Bu chp 2.ci yüzyil programını açıklayacağına lütfen 70 yilda tek bir icraatların,tek bir eserlerini göstersinler de Millette inansın. Sayin kılıçdaroğlu chp ekonomistlerin sonumu geldi abd den ekonomist ithal ediyor. Bir zamanlar ecevite kemal dervişi getirmişti ama oda ülkeyi kurtaramamıştı. Artik Millet uyanmış boş sözlere kimse kanmıyor.

Rabia Zafer

HADİ ORADAN YALANCI AHMAK O ÇOCUKLARI SİZİN DESTEKLEDİĞİNİZ PKK ÖLDŪRMŪŞTŪR.
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