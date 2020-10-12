Kılıçdaroğlu neden 'erken seçim' istiyor? Şaşırtan HDP detayı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısı hala gündemin tartışma konularından biri. Konuyla ilgili birçok iddia ortaya atılırken Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında daha önce sorduğunda erken seçime karşı çıkan Kılıçdaroğlu'nun karar değiştirmesinin arkasında yatan 4 sebebi mercek altına aldı.

Selvi ayrıca seçim barajının yüzde 5 ya da 7'ye düşürülmesi konusunda bir takım çalışmalar yapıldığını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' çağrısı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sürpriz bir erken seçim çıkışı yaptı Ankara kulislerini hareketlendirdi. Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nun çağrısının arkasında yatan dört sebebi sıraladı.

Selvi'nin bugünkü köşe yazısından ilgili kısım şöyle;

Erken seçim çağrısının 4 nedeni

Erken seçime karşı çıkan Kılıçdaroğlu’nun birden erken seçim çağrısı yapması siyasi kulisleri hareketlendirdi.

“Kemal Bey neden erken seçim istedi” sorusunun yanıtı aranmaya başlandı.

1- AK Parti’de bir grup “Kemal Bey, CHP’li belediyelerin başarısız olacağını gördü. Henüz seçmenin açtığı kredi devam ederken belediyelerin büyük bir başarısızlığı ortaya çıkmamışken, bir fiyasko yaşanmadan ülkeyi seçime götürmek istedi” kanaatinde. Pandemi nedeniyle gelirleri düşen belediyeleri zor bir yıl bekliyor.

2- Hepsi böyle düşünmüyor ama. “Yeni kurulan partileri erken seçim kartını kullanarak yanında tutmak istiyor” görüşünü savunanlar da az değil.

3- Bir üçüncü ihtimal daha var. O doğrudan CHP’yle ilgili. Muharrem İnce’nin parti kurmak için meydana çıkması. Mustafa Sarıgül’ün yeni parti için bir hareket başlatacak olması.

4- Bir dördüncü ihtimal var ki, bence çok önemli. HDP’yle ilgili olarak başlayan ikinci dalga Kobani soruşturmasını kast ediyorum. Kılıçdaroğlu, HDP’ye yönelik operasyonun İYİ Parti ile millet ittifakı arasında çatlamaya yol açmasından endişe ediyor. Bu nedenle ön almak için erken seçim hamlesini yaptı.

SEÇİM BARAJI İNİYOR MU?



Bu dönem erken seçim tartışmalarını sıkça yapacağız. Çünkü Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası’nı değiştirmek için AK Parti ve MHP ayrı ayrı çalışma yapıyor. Sonra bunlar bir heyet tarafından ortak bir teklife dönüştürülecek.

Yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 5 ya da 7’ye düşürülmesi üzerinde duruluyor. Yüzde 7 seçeneği daha güçlü görünüyor. Ama bir de ittifakları etkileyecek bir düzenleme üzerinde duruluyor. Yüzde 1 alan partilerin dahi Meclis’te temsil edilmesiyle ilgili bir formülden söz ediyorum.