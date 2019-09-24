Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor? Şimdi de TSK'yı hedef aldı!

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile siyaset arenasında kolkola yürüyen ve FETÖ’cülere de kol kanat germekten çekinmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef aldı.

CHP ve İyi Partili isimlerin Türkiye'nin yıllarca kanını emen IMF yetkilileriyle gizlice görüştüğü haberleri gündemdeki yerini korurken gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ilişkin skandal cümleler sarfetti.

TSK’yı karıştırmanın peşinde!

“Ordu daha fazla yıpranmasın diye isim vermiyorum ama maalesef durum iç açıcı değil” diyen CHP lideri terfi etmek isteyen askerlerin siyasilerin peşinden koştuğunu ve bunun ordudaki emir-komuta zincirini bozacağını iddia etti.

'Darbe' iması mı?

Kılıçdaroğlu’nun ‘darbe’yi çağrıştıran bu skandal sözleri 28 Şubat döneminde gazete manşetlerine yansıyan "Ordu rahatsız" propagandasını akıllara getirdi.

İşte Kılıçdaroğlu’nun o hezeyanları;

“Ordu daha fazla yıpranmasın diye isim vermiyorum ama maalesef durum iç açıcı değil; isteyen araştırıp kendisi de görebilir. Bir süre sonra orduda terfi etmek isteyen her askerin siyasetçi peşinde koşmasından endişe ediyorum. Bu durum ordudaki emir-komuta zincirini bozar. Terfisini falanca siyasinin etkisiyle alan bir subay, ya da astsubay artık komutanını dinlemez hale gelebilir. FETÖ olayında bunlar yaşandı… Yaşandı ama ders alınmıyor. Hatalar bilinerek tekrarlanıyor. Dahası, 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’cülerin tasfiye edildiği söylendi, ama şimdi 15 Temmuz’a direnen, Fethullahçıların Ergenekon, Balyoz ve benzeri kumpaslarla mağdur edilmiş subaylar çeşitli bahanelerle tasfiye ediliyor. Yerine parti referansı olanlar, tanıdığı, akrabası olanlar getiriliyor."