Kılıçdaroğlu ne yapacağını şaşıracak! Öyle böyle değil

Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi.

"Her seçim sonucunu gayrımeşru sayan, böyle bir milli irade celladı, dünyada başka yok" ifadelerini kullanan Tamer, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kemal Bey’e bakın.

Bu ülkeye demokrasi gelene kadar mücadeleye devam edecekmiş.

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Bu lafı hergün tekrarlıyor.

Ve dünyaya ilan ediyor ki “Türkiye’de demokrasi yok.”

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Evet yok.

- Çünkü dünyada CHP’den başka babasının çiftliği gibi yönetilen bir parti yok.

- Dünyada girdiği her seçimi kaybettiği halde, koltuğunda hâlâ pişkince oturan başka bir parti lideri yok.

- Aday olabilmek için milletvekilliklerini leblebi dağıtır gibi dağıtan bir hovarda lider dünyada başka yok.

- Her seçim sonucunu gayrımeşru sayan, böyle bir milli irade celladı, dünyada başka yok... Yok. (...)"