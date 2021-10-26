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Gündem Kılıçdaroğlu 'namusuna' halel getirdi! AK Partili Dağ'dan Suriye-Irak tezkeresini reddeden CHP'ye tepki
Gündem

Kılıçdaroğlu 'namusuna' halel getirdi! AK Partili Dağ'dan Suriye-Irak tezkeresini reddeden CHP'ye tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Merkezi'ne 'Sınır namustur' pankartı asan ve bugün HDP ile birlikte Suriye-Irak tezkeresine 'hayır' oyu vererek terörle mücadeleye karşı çıkan CHP'ye tepki gösterdi. "CHP'nin yuları HDP'nin elindedir" diyen Dağ, "Seçime kadar CHP, HDP'yi kızdırmamak için her türlü tavizi vermeye hazır olduğunu, aslında bugün almış olduğu kararla göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 19:03:00 -
Kılıçdaroğlu 'namusuna' halel getirdi! AK Partili Dağ'dan Suriye-Irak tezkeresini reddeden CHP'ye tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin, Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkereye "hayır" oyu vermesine ilişkin, "Açıkçası bu şunu gösteriyor: Seçime kadar CHP, HDP'yi kızdırmamak için her türlü tavizi vermeye hazır olduğunu, aslında bugün almış olduğu kararla göstermiş oldu." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Dağ, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, İl Başkanı Ekrem Olğaç ve partililerle görüştü. Dağ, AA muhabirine, Türk askerinin Irak ve Suriye'de görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından terör örgütleriyle mücadele için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) verilen bir yetki olduğunu belirten Dağ, şöyle konuştu:

"Bugün 780 bin kilometrekare içinde huzurlu bir şekilde yaşıyorsak, bu tezkerelerin başarılı olması noktasında, mücadeleyle ortaya çıkan bir husustur. Sınırlarımız içinde değil, terör örgütleriyle DEAŞ'la, PKK/PYD terör örgütleriyle de sınırlarımız dışında mücadele ettiğimiz için böyle bir netice aldığımız çok nettir. Dolayısıyla tezkere, süresi dolmasına yakın daha önce Bakanlar Kurulu tarafından şimdi Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis'e gönderilir ve Meclis'te de onayı aldıktan sonra bu terörle mücadelede devam eder."

Terörle mücadeleye CHP ve HDP 'hayır' dedi

Meclis'te grubu olan siyasi partilerden AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin "evet", CHP'nin ise "hayır" oyu verdiğini ifade eden Dağ, HDP'nin daha önceki tezkerelere de "hayır" oyu verdiğini anımsattı.

"CHP'nin yuları HDP'nin elindedir"

Daha önceki tezkerelere "evet" oyu veren CHP'nin bugün "hayır" oyu vermesinin gerekçesini anlamanın mümkün olmadığına dikkati çeken Dağ, şöyle devam etti:

"Bir sene, 2 sene, 3 sene önceki tezkereye göre ne değişti? Açıkçası bu şunu gösteriyor: Seçime kadar CHP, HDP'yi kızdırmamak için her türlü tavizi vermeye hazır olduğunu, aslında bugün almış olduğu kararla göstermiş oldu. Bu şunu gösteriyor: CHP'nin yuları HDP'nin elindedir. HDP çektiğinde oraya gider, ittiğinde oraya gider. Bugün bu anlamda alınan bu karar gerçekten bu noktada değerlendirilmesi gereken bir karardır. Biz bütün bu muhalefetin ayağımıza çelme takan noktadaki çalışmalarına rağmen terörle mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bizim gündemimiz, bugüne kadar bir taraftan terörle mücadele, bir taraftan özgürlüklerin genişletilmesi ve daha da artırılması oldu, bundan sonra da devam edecek."

CHP Genel Merkezi'ne bir süre önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı "Sınır Namustur" yazılı afişin asıldığını anımsatan Dağ, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vermesinin, bu afişle çeliştiğini sözlerine ekledi.

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