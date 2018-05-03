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Kılıçdaroğlu: Namussuz siyaset yapanlara sahip çıkın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yine büyük bir skandala imza attı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:07
Kılıçdaroğlu: Namussuz siyaset yapanlara sahip çıkın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında kürsüye gelen Bay Kemal parti üyelerine seslenirken "Göreviniz namussuz siyaset yapanlara sahip çıkmaktır" diyerek adeta CHP'nin siyaset anlayışını gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin gaf mı yoksa bilinçaltının yansıması mı olduğu anlaşılmadı. Bu sözleri duyan birçok vatandaş son yaşanan 15'ler skandalı ile Türk siyasetini dizayn etmeye çalışan ve adeta Güneş Motel Vakası'nı aratmayan Kılıçdaroğlu'nun siyaset anlayışının söylediği sözler ile paralel olduğu görüşünde birleşti.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 15:07
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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