Kılıçdaroğlu merakla bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığını açıkladı

Suudi Arabistan'daki resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurda dönüş yolunda uçakta aralarında Yeni Akit gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı'nın da olduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli erken seçim çığırtkanlığı yapan fakat bir türlü aday açıklayamayan Millet İttifakı'nın ortağı CHP'de Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce kullandığı "Henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığını açıklamadı. Niye bize ısrarla soruluyor" ifadelerine cevap niteliğinde konuştu. Erdoğan, "Şu anda Cumhur İttifakı, adayını belirlemiştir ve Cumhur İttifakı bu adayıyla beraber yoluna devam etmektedir." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönetilen soru:

"Dış politikadan iç politikaya dönmek istiyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son grup toplantısı hem üslubuyla hem süresiyle çok tartışıldı. O konuşmasında kavgaya gireceğini söyledi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? İkincisi de ‘Ya bana katılın ya da önümden çekilin’ diye bir ifadesi oldu. Bu da parti içindeki adaylık tartışması olarak yorumlandı. Sizin değerlendirmeniz ne olur?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği cevap ise şu şekilde:

Ben anamuhalefetin parti içindeki kendi tartışmaları veya hangi istikamete savrulduğu üzerinde, iktidar partisi olarak bir değerlendirmeye girmeyi arzu etmem, düşünmem. Çünkü bu benim sorunum değil, bunların kendi sorunlarıdır. Malum, işte 6’lı bir yuvarlak masaları vardı. Bu 6’lı masanın da nereye savrulduğunu, nereye evrildiğini açık net görüyoruz. Şunu da söyleyelim; bu 6’lı grup, kimi öne çıkaracak, kimi adayı olarak belirleyecek, bu da bizim sorunumuz değil. Şu anda Cumhur İttifakı, adayını belirlemiştir ve Cumhur İttifakı bu adayıyla beraber yoluna devam etmektedir. Bu birlikteliğimiz, bu beraberliğimiz sağlam bir şekilde inşallah 2023’e doğru yürüyor. Temennimiz, sürekli olarak güç kazanmak ve kazandığımız bu güçle de inşallah bu seçimlere girmektir. Muhalefetin ne yaptığı da bizi pek ilgilendirmemektedir. Temenni ederiz ki ülke için hayırlı bazı adımlar atsınlar, “biz de böyle bir hayırlı iş yaptık” desinler. Ama şu ana kadar da böyle bir şeyi görmüş değiliz.