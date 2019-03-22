0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu Maltepe’de tapu dağıtacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Mart Pazar günü Maltepe’de, 40 yıl sonra imar sorunu çözüme kavuşan Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerindeki hak sahiplerinin tapusunu dağıtacak.

22 Mart 2019 Cuma 11:42
Kılıçdaroğlu Maltepe’de tapu dağıtacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Mart Pazar günü Maltepe’de, 40 yıl sonra imar sorunu çözüme kavuşan Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerindeki hak sahiplerinin tapusunu dağıtacak.


Türkiye’de örnek bir kentsel dönüşümü hayata geçirmeye hazırlanan Maltepe Belediyesi, 2014 yılında Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ali Kılıç’ın öncülüğünde 40 yıl sonra çözüme kavuşan imar planlarından sonra, hak sahiplerine tapularını düzenlenecek törenle dağıtacak. Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenecek, “Tapu Dağıtım 1. Etap Töreni” 24 Mart 2019 Pazar günü saat: 09.30’da Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene katılarak, hak sahiplerine tapularını teslim edecek. Başkan Kılıç, Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde yaşayan binlerce kişinin 40 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.



Sürgün yok yerinde dönüşüm var


Kentsel dönüşümde Türkiye’nin Maltepe’yi örnek alacağını ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Biz Maltepelileri ranta ve modern sürgüne mahkum etmeyeceğiz. Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerinde yerinde dönüşüm modeli ile Türkiye’ye örnek bir dönüşüm süreci başlatacağız. En fazla 8 katlı binalara müsaade edeceğiz. Biz burada kurulan 40-50 yıllık mahalle kültürünün yüksek katlı gökdelenler ile yok olup gitmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.



İnşaat bitirme sigortası


Kentsel dönüşümde yaşanan kötü örneklerin tekrarlanmaması için müteahhitlerden “İnşaat Bitirme Sigortası” isteyeceklerini kaydeden Kılıç,“Pek çok yerde halkımız, kentsel dönüşüm süreçlerinde müteahhitlerin mağduriyetini yaşıyor. Biz Maltepe’de buna müsaade etmeyeceğiz. Bu mahallelerimize girecek her bir müteahhitten, tıpkı arabalardaki kaskolar gibi inşaat bitirme sigortası isteyeceğiz. Bu sigortası bize vermeyen hiçbir müteahhit mahallelerimize giremeyecek. Böylelikle Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük’teki vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamasına engel olacağız. Bir ekip kurduk bu modeli geliştirmek için çalışıyor. Öngörüm o ki bunu uygulayabileceğiz. Göreceksiniz biz bunu uygulamaya koyunca, tüm Türkiye’deki kentsel dönüşüm mağdurlarına da umut olacağız” diye konuştu.



Neler yaşandı?


2014’te imar sorununu çözme sözü vererek göreve gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilk olarak mahallelerde Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisleri açarken, burada 2 bine yakın tapu başvurusunu kabul etti. İmar planlarının hazırlanmasında da mahalle halkına soran Kılıç, teknik uzmanlar, şehir plancıları, muhtarlar ve mahalle temsilcilerinden oluşan Mahalle Danışma Kurulu ile yaptığı onlarca toplantının ardından İmar planlarını meclise taşıdı. İlk olarak Maltepe Belediye Meclisi’nden oy birliği ile geçen planlar, İBB meclisinde de oy birliği ile kabul edildi. 1/1000’lik Uygulama İmar Planları’nın da askıdan inmesiyle birlikte tapuların sıra teslimine geldi. Gülsuyu ve Gülensu’nun toplam büyüklüğü 1.5 milyon metrekare. Bölgede yaklaşık 35 bin kişi yaşıyor ve 7 bin bina bulunuyor. Belediyenin mahallelerde yüzde 30’a yakın bir arazisi bulunuyor ve planda buralar tapu sorunu yaşayanlar için tahsis edilecek. Bu sayede, planın amacı olan “yerinde dönüşüm” sağlanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:42
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fikret Orman'dan "2019 Gönüllülük Yılı"na destek
    1. Fikret Orman'dan "2019 Gönüllülük..
    2. Polise söven Fatih Altaylı'ya para..
    3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    4. Meteorolojiden 5 il için "zirai don"..
    5. "Dünyanın en cömert ülkesiyiz"
    6. Denizli'deki deprem güvenlik kamerasında
    7. Çavuşoğlu, dünyaya İslam düşmanlığını,..
    8. Yozgat'ta varil içerisindeki cesedin..
    9. "2019 Gönüllülük Yılı" tanıtımı yapıldı
    10. Fatih Altaylı'ya "polise hakaret"..
    11. Musul'daki feribot faciasında işletme..
    12. Almanya'da bileşik PMI son 69 ayın en..
    13. Suriyeli muhaliflerin "Golan" tepkisi..
    14. Başkan adayı Ercan, Orman Haftası..
    15. Bakan Turhan, AA Editör Masası'na..
    16. Başkan Yaşar, iş insanlarıyla buluştu
    17. Tunceli’de "Sıfır Atık" projesi..
    18. Gaziantep Kolej Vakfı’ndan Dünya Su..
    19. İYİ Partili başkan adayı ‘pes’ dedirtti
    20. GKV’nin Minik Kulaçları Kupaları..
    21. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    22. Şıktaşlı çalışmalarına Sarıgöl’de..
    23. AK Parti ve MHP'den Büyük Ankara..
    24. Okudukça Güzelleşecek Dünya projesinin..
    25. Yenilikçi İş Fikirlerine 200 Bin TL..
    26. Başkan adayı mahalle mitingine canlı..
    27. Başkan Pamuk, yaşlıların evlerine..
    28. Rusya'nın Atina Konsolosluğuna saldırı
    29. Polis adaylarına organ bağışı anlatıldı
    30. Buzdolabından çıkan yangında ev sahibi..
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler