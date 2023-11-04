Kılıçdaroğlu kurultayda saçmaladı! “Ben sizleri üzdüm… Ben sizleri üzecek hiçbir şey yapmadım”

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı bugün başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun divan başkanlığını yapacağı kurultayda, 1367 delege bugün genel başkanı seçmek için sandık başına gidecek. Kurultayda ilk gün genel başkanlık yarışı olacak. İkinci gün ise parti meclisi oylanacak.

Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözleri ise sosyal medyada dalga konusu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevgili örgütüm, biliyorum sizleri zaman zaman üzdüm. Ama bir şeyi bilmenizi isterim, asla ve asla sizleri üzecek hiçbir şey yapmadım.'' Diyerek sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Yüzlerce kişi Kılıçdaroğlu’nun ne demek istediğini anlamayıp elindeki metinleri kimin verdiğini merak ederken bir çok kullanıcı da, “güzel sitcom” yorumları yaptı.

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