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Gündem Kılıçdaroğlu krizi büyüyor: Millet İttifakı’nda peş peşe hamleler!
Gündem

Kılıçdaroğlu krizi büyüyor: Millet İttifakı’nda peş peşe hamleler!

Cumhurbaşkanlığı seçimine iki yıl gibi bir süre kala Millet İttifakı’nda aday belirsizliği kavgayı da beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu’nun kendini ‘aday’ olarak göstermesinden rahatsız olan İP’li Cihan Paçacı açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk turda seçimi kazanamayacağına dikkat çeken Cihan Paçacı, “"Kemal Bey cumhurbaşkanı olması halinde doğru bir isimdir. Ancak tespiti sırasında birinci turda seçilmeyi sağlayacak bunu riske sokmayacak adayın tercihi doğru olur" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 12:15:00 -
Kılıçdaroğlu krizi büyüyor: Millet İttifakı’nda peş peşe hamleler!

İP’in Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Habertürk Muhabir'i Mahir Kılıç'a yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirmiş; "Kendisinden talip olduğunu duymadım. Herkes idealist davranmalı. Nefis zamanı değil" ifadelerini kullanmıştı. Koray Aydın kazanamama ihtimali olan bir isme "evet" demeyeceklerini de belirtmişti.

CHP'de Kılıçdaroğlu ismi potansiyel aday olarak öne çıkarken, İP’in "seçilecek isim" vurgusu yapması ne anlama geliyor? CHP liderinin olası adaylığı konusunda iyi parti tereddüt mü duyuyor? Koray Aydın’ın açıklamaları sonrasında İP Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Habertürk’e konuştu.

İP’li Paçacı, “Kemal Bey cumhurbaşkanı olması halinde doğru bir isimdir. Ancak adayların tespiti sırasında en fazla seçilme ihtimali olan ve birinci turda seçilmeyi sağlayacak bunu riske sokmayacak olan adayın tercihi doğru olur” dedi.

Paçacı, “Meral Hanım çok büyük bir fedakarlık yaptı, anketlerde oy oranları yüksek olduğu, kendisinin yükselen bir trendi olduğu halde daha önce söylediği sözün arkasında durarak cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Bu büyük bir fedakarlık örneğidir” diye konuştu.

“Bu söylediklerimizden Kemal Bey'e karşı olduğumuz sonucu çıkmasın ama İP’in yol haritası paydaşlarla ortak bir aday tespit edilmesi ve bu noktada seçilecek bir isim olması” diyen Paçacı, “Meral Hanım cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklayarak büyük bir fedakarlık gösterdi ama ‘bu yarıştan çekildik, istediğiniz adayı destekleriz’ anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

Gayri ihtiyari bir hareket

İP Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı bütçe görüşmeleri sırasında CHP liderinin polemik konusu olan el hareketini ise “gayri ihtiyari bir hareket” olarak değerlendirdi.

Paçacı, “Gayri ihtiyari bir hareket, herhangi bir kişi veya zümreyi hedef almamıştır. polemik yapılmasını doğru bulmuyorum. Ama siyasetçiler genelde dikkat etmeli, siyasetin dili son dönemde çirkinleşti ve sertleşti bu nedenle bütün siyasetçilerin dikkatli olması lazım” dedi.

 

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Yorumlar

Merhaba

VAH MEMLEKETİM KİMLERİN ELLERİNE KALDIN. ..SENİ BUNLAR MI YÖNETECEK VAH VAH. .ŞIMDİDEN SANA GEÇMİŞ OLSUN
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Şener

İttifaka bak! Püf desen gidiyor.
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