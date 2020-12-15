Kılıçdaroğlu kira yardımını sahiplendi! İlk kendisi söylemiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve bazı konfederasyon üyeleri ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

"Kira işini 3 aydır söylüyorum"

Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini anlatan ve Muhtarlık kanunu çıkaracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, esnafa yapılan kira yardımını da kendisinin söylediğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu, "Muhtarlık Kanunu'nu inşallah çıkaracağız. Emekliye iki maaşı nasıl çıkardıysam, taşeron işçiye kadroyu nasıl çıkardıysam şimdi kirayı diyorlar, kira işini 3 aydır söylüyorum. Sizin Muhtarlık Kanunu'nu da söz veriyorum mutlaka çıkartacağız." dedi.